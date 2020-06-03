В Петербурге ушел из жизни художник-пушкинист Энгель Насибулин

В Петербурге от сердечного приступа скончался известный иллюстратор произведений Пушкина Энгель Насибулин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близких художника.

- Энгель Насибулин ночью вызвал скорую помощь, - рассказали они. - Однако спасти его, к сожалению, не удалось. Зафиксирована смерть от сердечного приступа.

Энгель Хариевич Насибулин родился в 1934 году в Башкирии. В Ленинград - Петербург он приехал учиться в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. В последние годы творческие интересы Насибулина сосредоточились на произведениях "солнца русской поэзии" - он иллюстрировал "Евгения Онегина", "Бориса Годунова", "Графа Нулина", Болдинскую и Михайловскую лирику. Кроме того, художник написал и проиллюстрировал книгу о Сергее Гейченко, который был инициатором воссоздания и директором мемориального музея-заповедника А. С. Пушкина "Михайловское" в Псковской области. Работы Энгеля Насибулина находятся в собраниях пушкинских музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Болдино, Михайловского, в музее Анны Ахматовой, в частных собраниях и в библиотеках разных стран.