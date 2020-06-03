В Поморье предлагают проверить знание северной речи из книг Федора Абрамова

Архангельская областная научная библиотека имени Добролюбова представила тест на знание северных диалектов из произведений Федора Абрамова. Лучше всех его проходят земляки писателя из Пинежского района Поморья - особенно старшее поколение. А вот другим далеко не каждое слово знакомо.

Что значит "порато баско" - "очень красиво" или "мятое корыто"? Кто такая "лупетка" - непослушная скотинка или фигуристая девушка? А "привет от пинежских чухарей" - это от глухарей, знахарей али рыбаков? Подсказывать не будем - скажем только, что предлагать северянкам "рыжики солить" надо очень осторожно. А почему - узнаете из теста. Он состоит из 21 вопроса.

- Мы решили сделать онлайн-вариант этой викторины. Все слова для нее библиотекари выписали из книг Федора Абрамова. Сверили их значение по словарям, консультировались с земляками писателя, - пояснила завотделом краеведения "Русский Север" Наталья Королькова.

Проверить свое знание северной речи можно из любого уголка страны - тест доступен на сайте АОНБ имени Добролюбова.