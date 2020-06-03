В Поморье предлагают проверить знание северной речи из книг Федора Абрамова

Новости

График отключения горячей воды в Подмосковье показали на онлайн-карте 21:53
В Чечне более 187 тысяч человек остались без света 21:45
В Красноярском крае отменят режим цифровых пропусков 21:40
Румынский сапожник сшил длинноносые ботинки для социального дистанцирования 21:26
Суд не стал арестовывать отца убитой в Крыму девочки 21:19
Всем недропользователям разрешат добывать попутные полезные ископаемые 21:09
Врач получил авто за 999 часов, проведенных с пациентами с COVID-19 20:59
Трамп отреагировал на убийство темнокожего полицейского в отставке 20:58
Переславского экс-депутата осудили за убийство 20:58
Попадания нефти в Карское море после аварии на ТЭЦ не зафиксировано 20:39
В Никитском ботаническом саду для посещения откроют три парка 20:27
В Петербурге освободили двух экс-полицейских, осужденных за пытки 20:11
Видео: В Северной Осетии штормовой ветер снес деревья и крыши 20:04
Жительницу Кировской области осудили за оставленных без еды детей 19:51
Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси 19:44
CES 2021 станет первой крупной очной IT-выставкой с начала пандемии 19:43
В Карелии отменили торжества в честь 100-летия республики 19:25
Аккаунт Рогозина в Twitter перешел к "Роскосмосу" 19:20
Аксенов заявил о беспрецедентной засухе в Крыму 19:12
В храмах Петербурга возобновятся богослужения 19:10
Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым 19:10
В Россию разрешен беспошлинный ввоз средств индивидуальной защиты 19:04
Володин выступил за доступные цены для туристов в России 19:03
В Татарстане умер чемпион мира по борьбе корэш Ильяс Галимов 19:01
"Газпром" уступил Сбербанку первое место по капитализации 18:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
03.06.2020 20:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Лупетка от чухарей

В Поморье предлагают проверить знание северной речи из книг Федора Абрамова
Текст: Марина Ледяева ("Российская газета", Архангельская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 120(8174)
Архангельская областная научная библиотека имени Добролюбова представила тест на знание северных диалектов из произведений Федора Абрамова. Лучше всех его проходят земляки писателя из Пинежского района Поморья - особенно старшее поколение. А вот другим далеко не каждое слово знакомо.

Что значит "порато баско" - "очень красиво" или "мятое корыто"? Кто такая "лупетка" - непослушная скотинка или фигуристая девушка? А "привет от пинежских чухарей" - это от глухарей, знахарей али рыбаков? Подсказывать не будем - скажем только, что предлагать северянкам "рыжики солить" надо очень осторожно. А почему - узнаете из теста. Он состоит из 21 вопроса.

В Архангельской области ввели запрет на "наливайки"

- Мы решили сделать онлайн-вариант этой викторины. Все слова для нее библиотекари выписали из книг Федора Абрамова. Сверили их значение по словарям, консультировались с земляками писателя, - пояснила завотделом краеведения "Русский Север" Наталья Королькова.

Проверить свое знание северной речи можно из любого уголка страны - тест доступен на сайте АОНБ имени Добролюбова.

Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин объявил ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске
Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
Кремль ответил на слова Трампа про "ядерный пакт"
Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма
Швеция признала ошибочным "особый путь" в борьбе с коронавирусом
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря