В большинстве школ Поморья с 1 сентября учеников начальных классов будут кормить бесплатными горячими обедами. Закон об этом принял парламент региона.

Как сообщила председатель профильного комитета облсобрания Ольга Виткова, на горячее питание 53 тысячам ребят в 2020 году выделено свыше 81 миллиона рублей из регионального бюджета - средства уже поступили в муниципальные образования. Федеральное финансирование составит 247 миллионов.

Из 416 школ области 390 готовы предоставить ученикам горячее питание. В остальных нет пищеблока. Речь идет о маленьких школах на удаленных территориях:

- Открытие пищеблоков в них потребует серьезных бюджетных затрат, - отметила Ольга Виткова. - Надо будет обеспечить водопровод и канализацию, а также найти специалиста, который станет готовить обеды иногда всего лишь для нескольких учеников. В ряде муниципальных образований решили организовать горячее питание с помощью пришкольных интернатов или расположенных поблизости детских садов. По остальным школам мы ищем варианты решения проблемы совместно с профильным областным министерством. Обеды или какую-либо компенсацию должны получить все дети.

Ученики начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием в соответствии с посланием президента РФ.