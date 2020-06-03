С 1 июня для петербуржцев старше 65 лет отменяется обязательный режим самоизоляции. Власти по-прежнему призывают пожилых горожан воздержаться от посещения общественных мест, однако теперь это носит рекомендательный характер.

- Хорошо! - не скрывают радости пенсионеры Анна и Сергей Головлевы, вышедшие в первый день лета прогуляться вдоль реки Пряжки. - Мы честно выполняли предписания Роспотребнадзора и все два месяца просидели дома. Подышать воздухом выходили на балкон, продукты приносили дети. Но к концу мая совсем загрустили. Думали, неужели самоизоляцию продлят и на прекрасные белые ночи, а петербургские мосты будут разводиться без нас... Теперь мы счастливы - лето не пройдет стороной!

Ношение масок и перчаток теперь тоже стало делом добровольным. Исключение - общественный транспорт (включая остановки, вокзалы и аэропорт) и магазины, здесь масочно-перчаточный режим по-прежнему обязателен.

Кстати, о транспорте. Восстановлено действие всех льготных и бесплатных проездных билетов в городском транспорте. Но в то же время с 1 до 14 июня приостанавливается действие льготных проездных в пригородных автобусах и электричках для тех, кто едет из Ленобласти в Санкт-Петербург.

В отношении салонов красоты, магазинов одежды и так далее изменений нет - они по-прежнему закрыты.

В Коми подошли к вопросу зеркально наоборот. Здесь продолжает действовать режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, зато возобновляют работу предприятия сферы услуг: парикмахерские, мастерские по ремонту обуви, прачечные, химчистки, некоторые магазины непродовольственных товаров.

В Карелии вышли на маршруты автобусы и троллейбусы.

В Вологодской области открылись многие магазины непродовольственных товаров, парикмахерские и салоны красоты. Людям разрешили гулять в парках и скверах, в том числе заниматься на свежем воздухе физкультурой и спортом (правда, с соблюдением социальной дистанции). Кроме того, возобновлены межмуниципальные перевозки общественным транспортом и регулярные авиарейсы в Москву и Петербург.

В Архангельской области действие всех ограничений, связанных с распространением коронавируса, включая режим самоизоляции, продлили до 10 июня. Более того, в Северодвинске меры безопасности ужесточили: ввели обязательный масочно-перчаточный режим, а популярное место отдыха горожан - Ягринский бор на берегу Белого моря - закрыли для посещения.

Главное новшество июня для Калининградской области - снятие ограничений, связанных с графиком работы торговых центров. Они открылись еще 12 мая, но в режиме с 10.00 до 18.00 строго по будням. С 1 июня ТЦ вправе работать допоздна и по выходным, как прежде. Кроме того, теперь количество посетителей торговых объектов рассчитывается по формуле: один человек на 25 квадратных метров. Раньше речь шла о 50 "квадратах".

А вот запрет на государственную регистрацию заключения браков в торжественной обстановке продлен до 1 июля. На проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных и культурных, - до 15 июня.

Тем временем

В Калининградской области с 1 июня стало платным проживание в обсерваторах. В регионе работают четыре таких учреждения - в Светлогорске и Немане. Они созданы на базе санаториев и оздоровительных лагерей. Жители других субъектов РФ, прилетающие в Янтарный край и не имеющие собственного жилья, отправляются туда на две недели в обязательном порядке. Раньше самоизоляция в обсерваторах была бесплатной. Сейчас - по две тысячи рублей в сутки с человека. В стоимость, помимо проживания, входит трехразовое питание и трансфер.

Кроме того, гости региона, не имеющие регистрации в Калининградской области, должны с 1 июня самостоятельно оплачивать тесты на коронавирус. За проживание и обследование тех, кто приехал в эксклав на работу, заплатит работодатель.

Как пояснили в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией, вместо обсерватора гости региона могут изолироваться в съемной квартире. В аэропорту необходимо будет показать договор аренды.

Можно жить у друзей и родственников. Но тогда люди, принимающие гостей, тоже должны быть готовы к двухнедельной самоизоляции.