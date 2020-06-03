Военнослужащие помогут восстановить железную дорогу в Мурманской области

Минобороны начало переброску личного состава и техники в Мурманскую область для помощи в восстановлении железнодорожного сообщения на участке железной дороги Кола - Выходной. Там произошло обрушение железнодорожного моста из-за подтопления.

Как сообщили в военном ведомстве, для оказания помощи будет задействовано более 100 военнослужащих и 42 единицы специальной военной техники.

Так, железнодорожным транспортом со станции Фокино Брянской области в город Оленегорск будут доставлены военнослужащие, военная техника и специальный подвижной состав батальона 29 отдельной железнодорожной бригады Западного военного округа (ЗВО).

Кроме того, самолеты военно-транспортной авиации начали переброску в Мурманскую область подразделений и специальной техники инженерных войск ЗВО.

В Минобороны уточнили, что специалисты железнодорожных войск и военные инженеры должны подготовить карьер в скальном грунте "для отсыпки полотна и проведения работ по прокладке железнодорожного пути протяженностью около 6 километров для восстановления железнодорожного сообщения между станциями".

Сейчас военнослужащие уже приступили к погрузке техники на железнодорожные платформы на станции Фокино.