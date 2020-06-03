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03.06.2020 20:12
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Каникулы в Zoom

Детские лагеря проведут в удаленном формате
Текст: Роман Мерзляков ( "Российская газета", Волгоград)
Российская газета - Федеральный выпуск № 120(8174)
Учебный год для большинства школьников завершился. Но летние оздоровительные лагеря пока из-за эпидемической обстановки не готовы принять смены. А занять подрастающее поколение надо. В Волгоградской области нашли решение: в июне более 30 тысяч детей станут участниками 42 дистанционных мероприятий. Ребят в возрасте от семи до 18 лет ожидают занятия, конкурсы, акции, видеолекции, мастер-классы, флешмобы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Мы надеемся с 1 июля все-таки открыться. Бронь на основные смены мы закрыли еще в феврале. Но пока пробуем провести с восьмого числа в экспериментальном формате недельную смену, - рассказала "РГ" директор лагеря в Светлоярском районе Маргарита Триголос. - Некоторые родители в соцсетях реагируют ироничными смайликами. Заявок пока немного. Но что делать? Надо удержать внимание детворы. Для этого мы пригласили лучших вожатых, которых особенно любят дети. Будут и отрядные свечки, и музыкальные часы, и виртуальные экскурсии по Волгоградской области и России. У нас налажены связи с вожатыми в других городах. Они покажут свою местность, а мы им - свою.

Фото: Роман Мерзляков/РГ
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Для школьников организуют и кулинарный мастер-класс. Ожидаются беседы с интересными и успешными людьми. Но вообще мероприятия продумали так, чтобы ребята основную активность проявляли все-таки в реальной жизни, а не сидя перед экраном. Для участия нужен аккаунт в соцсетях, программа Zoom для участия в групповых звонках и материалы для занятий.

По информации регионального комитета образования, новаторский подход применяют и в Волгоградском центре образования детей-инвалидов. Здесь запускают тематический онлайн-проект "Солнечный экспресс-2020". Школьников ждут интерактивные путешествия по музеям русского зодчества, видеоуроки, рассказы о фольклоре, традициях, промыслах. Аналогично выстраивают работу и другие лагеря региона.

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