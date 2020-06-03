В Крыму не собираются отказываться от идеи единой системы платежей за жилищно-коммунальные услуги. В этом году к ней могут присоединиться крупные муниципальные управляющие компании Симферополя, а затем Единый информационный расчетный центр (ЕИРЦ) предложит свои услуги ресурсным поставщикам.

Напомним, в этом году весь Крым перешел на оплату счетов за вывоз твердых коммунальных отходов через ЕИРЦ. Это первый шаг к единой платежке за все услуги ЖКХ. В начале года возникли сложности при передаче баз данных абонентов. Из-за этого часть граждан вовсе не получила платежки за вывоз мусора, другим они пришли с искаженными данными, без учета льгот или с недостоверными сведениями. Но в итоге к концу весны ситуация выровнялась, сегодня платежки приходят в каждое домовладение Крыма, будь то квартира или частный дом. Попутно выяснилось, что шестая часть крымчан за последние полтора года ни разу не оплатила вывоз мусора.

- У нас 720 тысяч лицевых счетов, а примерно 113 тысяч абонентов с 1 января 2019 года ни разу не заплатили за вывоз твердых коммунальных отходов, хотя им предоставляли эту услугу, - рассказал директор ЕИРЦ Эскендер Салиев. - В денежном выражении это сотни миллионов рублей, недополученных компаниями, работающими на этом рынке.

Долг копится, и рано или поздно его придется оплачивать. Списать все на коронавирус не получится, поскольку форс-мажорная ситуация длилась полтора-два месяца, но никак не полтора года. Кроме того, должникам придется оплачивать еще и пеню. До 1 января 2021 года ее не будут взыскивать, но это не означает, что и начислять ее тоже не будут.

- Готовятся судебные иски, возможно ЕИРЦ истребует задолженность, возможно "Экоград" или кто-то другой, но задолженность точно придется погашать, - отметил руководитель ЕИРЦ.

Тем, кто добросовестно платит за вывоз мусора, советуют перейти на новый 10-значный лицевой счет, присвоенный ЕИРЦ каждому абоненту и указанный в платежном документе. Пока платить можно и по старому, и по новому лицевому счету, но со временем останется лишь один, единый для всех организаций, оказывающих услуги ЖКХ.

Что касается перспектив дальнейшей работы, то уже в июне Единый информационный расчетный центр рассчитывает презентовать собственную билинговую систему для работы с населением. Она уже тестируется на предприятии и пока всем нравится простотой и надежностью.

Билинг - это компьютерная программа, своего рода персональный бухгалтер для каждого абонента. Ее разработка обходится недешево, и позволить себе иметь такую может далеко не каждая организация, работающая с населением. ЕИРЦ предложит ее сначала крупным управляющим компаниям крымской столицы, а потом и ресурсопоставляющим организациям, таким как "Крымэнерго", "Крымгаз", "Крымтеплокоммунэнерго" и "Вода Крыма". Но когда платежка действительно станет единой для всех организаций ЖКХ, сегодня не может сказать никто.

Зато уже сейчас ЕИРЦ убеждает, что его услугами пользоваться удобно, поскольку это экономит время и силы. Например, при смене собственника жилья или покупке новой недвижимости ее владельцу нужно оформить на себя как минимум шесть лицевых счетов и выстоять такое же количество очередей. А обратившись всего лишь раз в одно из 33 отделений ЕИРЦ можно быть уверенным, что лицевые счета будут открыты у всех контрагентов. .

Мнение

Анатолий Петров, руководитель регионального центра АНО "ЖКХ-контроль":

- Я рекомендую всем крымчанам переходить на оплату счетов за услуги ЖКХ через интернет. Это удобно, это современно, те, кто попробовал такой способ оплаты, никогда уже не вернутся к прежнему стоянию в очередях. За коммунальные услуги необходимо платить вовремя. Нормальный уровень платежей для любой компании должен быть не ниже 90-95 процентов. Если собираемость платежей 70 процентов - это уже путь к банкротству. Если ниже этого, то банкротство неизбежно.