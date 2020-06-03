Как именитая спортсменка минчанка Елена Швайбович развивает баскетбол в России

Женская баскетбольная команда "Ростов-Дон-ЮФУ" в четвертый раз стала сильнейшей в турнире российской Суперлиги. Руководит клубом уже почти 15 лет одна из его основателей - олимпийская чемпионка Барселоны-1992, коренная минчанка, ведущий игрок сборной Беларуси в 1990-е Елена Швайбович.

Легендарная в прошлом спортсменка отлично проявила себя и на поприще руководителя, занимая пост гендиректора клуба, к тому же еще много лет является президентом Федерации баскетбола Ростовской области. При этом Швайбович не теряет связи с Беларусью и с большой теплотой говорит о своей родине.

А как все-таки минчанка, теперь уже москвичка, оказалась в Ростове-на-Дону?

Елена Швайбович: Я завершила карьеру игроком столичного "Динамо" в 2000-м, тогда главный тренер и руководитель клуба, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Овечкина организовала мне шикарные проводы, даже Президент Беларуси Александр Лукашенко прислал благодарственное письмо. Мне выделили квартиру в столичном районе Митино, стала москвичкой. В 2001-м родила первого сына Ивана, еще через пару лет у него появился братишка Матвей. В 2003-м мой супруг Александр Хожайнов с другом детства Андреем Ведищевым были приглашены на берега Дона, чтобы организовать и возглавить БК "Локомотив-Ростов". Я, конечно, переехала с мужем.

И дальше в плане баскетбола?

Елена Швайбович: Освоившись на Дону, поначалу играла за ветеранов, комментировала матчи на местном телевидении. Как-то постепенно, к 2005 году, образовалась инициативная группа с идеей воссоздать в городе женскую команду мастеров. И начинали мы в феврале 2006-го с чемпионата Южного федерального округа. Я и сама немного сыграла в том турнире.

Справочники врут? Карьера неожиданно продолжилась?

Елена Швайбович: Если только для статистиков. Это был 4-й уровень чемпионата. России.

Олимпийское золото-1992 завоевали две девушки из минского "Горизонта". Ирина Сумникова затем стала играть за Россию, вы за Беларусь. Почему?

Елена Швайбович: Перед отбором на Евро-1995 мне позвонили в польскую Познань, где я играла за местную "Олимпию", пригласили в сборную. Согласилась, оформила новое спортивное гражданство. Ира предпочла играть за Россию.

Считаете себя представителем какого баскетбола - белорусского или российского?

Елена Швайбович: Советского. Я выросла в игрока в союзные времена, олимпийской чемпионкой стала в Объединенной Команде. У нас это была, по сути, сборная СНГ.

Елена Швайбович обожает драники! А еще у себя дома для мужа и детей постоянно готовит холодник

Как начинали путь в спорте?

Елена Швайбович: Жила в Первомайском районе Минска. Когда училась в 4-м классе, в школу пришел тренер, предложил заниматься баскетболом. У Александра Николаевича Малашко в минской спортивной школе получила навыки на всю спортивную жизнь - дриблинг, бросок, техника паса. В 1983-м, когда мне было 17, перешла в команду Высшей лиги чемпионата СССР "Горизонт" (Минск). Там Семен Львович Халипский привил мне и тактическую грамотность, и прочее, необходимое для игры на топ-уровне. В 1989-м "Горизонт" выиграл "серебро" первенства СССР, меня пригласили в сборную Союза.

Что за стимулы для олимпийской чемпионки были играть потом за Беларусь во всяких квалификациях чемпионата Европы?

Елена Швайбович: Материально - никаких, патриотизм чистой воды. А в плане спорта я реально "завелась", когда перед Евро-1999 нам удалось пройти один раунд отбора. Дальше во второй стадии не хватило всего одной победы, чтобы поехать на основной турнир.

Часто бываете в Беларуси?

Елена Швайбович: Конечно. В Минске живут мои мама и брат. Отец, к сожалению, недавно ушел из жизни. В столице Беларуси - подруги детства. Плюс наш БК "Ростов-Дон-ЮФУ" периодически играет в Беларуси туры Европейской женской баскетбольной лиги, EWBL. В том числе и с моим родным "Горизонтом".

Что предпочитаете из национальной кухни?

Елена Швайбович: Обожаю драники! И холодник, проще говоря, для россиян - свекольник. У мамы дома просто налегаю на эти блюда. А вот сама холодник для детей, мужа и себя дома готовлю постоянно, драники пореже - там слишком сложно и долго тереть картошку. Просто времени порой не хватает.

Снова к баскетболу. Самые памятные матчи в карьере?

Елена Швайбович: По молодости считала баскетбол временным занятием. Думала, поиграю в "Горизонте" и пойду работать по специальности. Я окончила Минский политехнический институт по специальности "инженер по электроснабжению". Мысленно собиралась куда-нибудь на электростанцию, однако после олимпийской победы пригласили в польскую "Олимпию" из Познани. Там провела пару хороших сезонов, снова собиралась "закругляться". Звали в Германию, я колебалась, но тут позвонила Овечкина с приглашением в московское "Динамо" - и все это продлилось еще на шесть лет. А памятные матчи… Со знаком "минус": вторая игра суперфинала чемпионата СССР-1989 ЦСКА - "Горизонт". В первом матче мы победили, в концовке ответного я сильно ошиблась, потом рыдала - мимо "золота". Самых лучших игр, наверное, могу выделить сразу четыре. В 1985-м союзная молодежка в США выиграла финал чемпионата мира у кореянок. На Олимпиаде-1992 - полуфинал с американками. Разбили их, дальше в борьбе за титул китаянки против нас уже не имели шансов. В 1993-м после победного полуфинала еврокубка с французским клубом на вокзале в Познани нам устроили супервстречу - цветы, оркестр. И наконец, финал чемпионата России-1998 - против ЦСКА я набрала 31 очко.

Вообще, довольны своей жизнью в большом спорте?

Елена Швайбович: Ни о чем не жалею. Все время открывала для себя новые горизонты. Согласитесь, у моей минской коман­ды было красивое название. И олимпийская золотая медаль есть, и уже в новом для меня статусе удалось создать с нуля хорошую команду в Ростове-на-Дону. Есть любимая работа, любимый муж, двое уже взрослых детей. Пожаловаться мне не на что.