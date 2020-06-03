Новости

Минфин продаст иностранной валюты на более чем на 200 млрд рублей 12:58
В Калининграде пьяный пациент разбил медику голову телефоном 12:56
В Крыму суд арестовал украинского военного за незаконный переход границы 12:56
Создатель "Острых козырьков" рассказал о будущем сериала 12:52
Лукашенко предостерег от революций при смене состава правительства 12:50
Московское метро снизило цены на маски 12:49
Сенаторы предложили ограничить предельный размер стоимости услуг нотариуса 12:49
Крымский автослесарь выиграл квартиру в лотерею 12:42
В Сочи беременная женщина потеряла ребенка после жестоких побоев 12:35
В Израиле и Швеции заряжать электромобили будет дорога 12:35
Минск вошел в топ-10 самых велосипедных городов России и СНГ 12:30
Джоан Роулинг раскрыла тайну имени Северуса Снейпа 12:28
В Петербурге проверяют школы и ТЦ после сообщения о минировании 12:26
В Подмосковье мужчина с ребенком на руках попал под поезд 12:26
В Госдуме назвали фикцией угрозу России от бомбардировщиков США 12:25
На Филевской линии столичного метро временно нет движения поездов 12:24
Завершается первый международный онлайн-фестиваль "Театр@льный круг" 12:24
Facebook заблокировал аккаунт воронежского губернатора 12:23
В НАО 12-летний мальчик случайно застрелил друга на охоте 12:21
ЛНА назвала условия для урегулирования кризиса в Ливии 12:15
В Петербурге ушел из жизни художник-пушкинист Энгель Насибулин 12:11
Facebook позволит удалять много старых постов одновременно 12:10
ГАЗ-21 полковника СССР. Блогер нашел идеальную "Волгу" 12:08
Минюст: Cпор по выплате акционерам ЮКОСа $57 млрд может занять много лет 12:06
Умер комик Гектор Суарес 12:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
03.06.2020 12:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Деньги на крышу

Почти 250 семей в Волгоградской области смогут купить жилье с помощью сертификатов
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России № 119(8173)
В Волгоградской области завершилась выдача свидетельств о праве получить деньги на приобретение жилья. В этом году улучшить жилищные условия с помощью государства сможет 241 семья из 52 муниципалитетов. Финансирование составило 150 миллионов рублей, основная часть денег - из регионального бюджета.
Фото: Роман Мерзляков/РГ Сейчас семья Шутовых потеснила на 44 квадратных метрах родителей. Но уже скоро переедет в свою квартиру. Фото: Роман Мерзляков/РГ
Сейчас семья Шутовых потеснила на 44 квадратных метрах родителей. Но уже скоро переедет в свою квартиру. Фото: Роман Мерзляков/РГ

Уже 190 семей забрали свои сертификаты. Павел и Оксана Шутовы среди этих счастливчиков. Молодые родители живут в поселке Куйбышеве и о жизни в большом городе не помышляют. Оба трудятся в транспортных компаниях в Волжском, до работы ехать 40 минут. В длиннющем Волгограде жители гораздо больше времени на дорогу тратят. А в деревне приятные бонусы: свежий воздух, простор, река рядом.

Фото: Антон Денисов
В Томской области многодетные семьи получили ключи от новых квартир

- О программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" знали давно. Некоторые наши знакомые подавали заявки. И мы подумали: почему бы не попробовать, пока по возрасту проходим? И отправили в прошлом году документы. Никаких трудностей не было, - говорит Павел Шутов.

Сейчас супруги с дочерьми, 11-летней Софьей и трехлетней Лизой, потеснили на 44 квадратных метрах родителей. Но уже скоро переедут в свою квартиру.

- Планируем купить дом в Куйбышеве, уже посмотрели несколько. Хотим использовать средства сертификата - 730 тысяч рублей, материнский капитал и личные сбережения. Ориентируемся на два миллиона рублей, - поделилась проектами Оксана Шутова.

До 11 июня в области пройдет конкурсных отбор населенных пунктов, которые примут участие в программе следующего года.

- Федеральная программа реализуется с 2006 года. Более 3700 человек в нашем регионе уже воспользовались государственной поддержкой. Программа очень эффективна и востребованна. Люди могут направить эти деньги на покупку жилого помещения, на постройку дома или на оплату участия в долевом строительстве. Размер социальной выплаты рассчитывается индивидуально, он зависит от состава семьи, - отметил заместитель председателя обл строя Валентин Сучков.

Справка "РГ"

Для того чтобы стать участником программы, нужно встать на учет в органе местного самоуправления по месту регистрации. Возраст обоих супругов не должен превышать 35 лет, и они должны быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Мантуров перечислил главные преимущества России перед другими странами
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Польский регулятор начал расследование против "Газпрома"
Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек
Кабмин: Анализ мер борьбы с COVID-19 плановый и делается на будущее
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря