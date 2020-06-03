В Волгоградской области завершилась выдача свидетельств о праве получить деньги на приобретение жилья. В этом году улучшить жилищные условия с помощью государства сможет 241 семья из 52 муниципалитетов. Финансирование составило 150 миллионов рублей, основная часть денег - из регионального бюджета.

Сейчас семья Шутовых потеснила на 44 квадратных метрах родителей. Но уже скоро переедет в свою квартиру. Фото: Роман Мерзляков/РГ

Уже 190 семей забрали свои сертификаты. Павел и Оксана Шутовы среди этих счастливчиков. Молодые родители живут в поселке Куйбышеве и о жизни в большом городе не помышляют. Оба трудятся в транспортных компаниях в Волжском, до работы ехать 40 минут. В длиннющем Волгограде жители гораздо больше времени на дорогу тратят. А в деревне приятные бонусы: свежий воздух, простор, река рядом.

- О программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" знали давно. Некоторые наши знакомые подавали заявки. И мы подумали: почему бы не попробовать, пока по возрасту проходим? И отправили в прошлом году документы. Никаких трудностей не было, - говорит Павел Шутов.

Сейчас супруги с дочерьми, 11-летней Софьей и трехлетней Лизой, потеснили на 44 квадратных метрах родителей. Но уже скоро переедут в свою квартиру.

- Планируем купить дом в Куйбышеве, уже посмотрели несколько. Хотим использовать средства сертификата - 730 тысяч рублей, материнский капитал и личные сбережения. Ориентируемся на два миллиона рублей, - поделилась проектами Оксана Шутова.

До 11 июня в области пройдет конкурсных отбор населенных пунктов, которые примут участие в программе следующего года.

- Федеральная программа реализуется с 2006 года. Более 3700 человек в нашем регионе уже воспользовались государственной поддержкой. Программа очень эффективна и востребованна. Люди могут направить эти деньги на покупку жилого помещения, на постройку дома или на оплату участия в долевом строительстве. Размер социальной выплаты рассчитывается индивидуально, он зависит от состава семьи, - отметил заместитель председателя обл строя Валентин Сучков.

Справка "РГ"

Для того чтобы стать участником программы, нужно встать на учет в органе местного самоуправления по месту регистрации. Возраст обоих супругов не должен превышать 35 лет, и они должны быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.