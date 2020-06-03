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03.06.2020 16:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Коммунальный потоп в центре Астрахани попал на видео

Текст: Наталья Коротченко

Жители Астрахани разместили в социальных сетях видео фонтанов, бьющих из-под земли из-за прорыва труб теплоснабжения. Напор был такой силы, что местами водяные фейерверки достигали высоты многоэтажного дома.

Фото: wikipedia.org
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Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в результаты прорыва затопило три улицы в Ленинском районе города.

Коммунальщики откачивают воду, в работах, которые ведутся уже более четырех часов, задействованы шесть единиц спецтехники.

Причиной аварии стали гидравлические испытания труб от теплоисточника астраханской ТЭЦ: сети проверяли на прочность, выявляя места, которые требуют ремонта.

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