Коммунальный потоп в центре Астрахани попал на видео

Жители Астрахани разместили в социальных сетях видео фонтанов, бьющих из-под земли из-за прорыва труб теплоснабжения. Напор был такой силы, что местами водяные фейерверки достигали высоты многоэтажного дома.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в результаты прорыва затопило три улицы в Ленинском районе города.

Коммунальщики откачивают воду, в работах, которые ведутся уже более четырех часов, задействованы шесть единиц спецтехники.

Причиной аварии стали гидравлические испытания труб от теплоисточника астраханской ТЭЦ: сети проверяли на прочность, выявляя места, которые требуют ремонта.