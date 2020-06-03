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03.06.2020 10:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Крымчанка три года получала военную пенсию за умершего отца

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

В Евпатории полиция привлекла к ответственности местную жительницу, которая на протяжении трех лет мошенническим путем получала пенсию за своего умершего отца - военного пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

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Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Евпатории установили, что при жизни отставник получал пенсию за выслугу лет на расчетный счет банка. Пенсия снималась ежемесячно до окончания срока действия банковской карточки в августе 2019 года.

Выяснилось, что получатель пенсии умер еще в 2015 году, однако дочь покойного продолжала регулярно снимать со счета отца его выплату. Пенсия ежемесячно зачислялась на счет отставника, поскольку никто из родственников не сообщил в военкомат о смерти мужчины и не представил свидетельство о смерти.

- Ущерб, причиненный министерству обороны РФ от действий злоумышленницы, составил 1 миллион 846,7 тысячи рублей, - уточнили в пресс-службе.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Сотрудники ОМВД России по Евпатории возбудили в отношении дочери умершего пенсионера уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Оно уже направлено в суд. Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы.

В полиции отметили, что пенсии на счета умерших россиян иногда продолжают начислять из-за того, что подразделения ЗАГСа и отдела пенсионного обеспечения Пенсионного фонда России не сверяют вовремя ведомственные сведения. Кроме того, пенсионные выплаты начисляются на каждый месяц авансом.

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