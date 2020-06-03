Крымский автослесарь выиграл квартиру в лотерею

Автослесарь из Крыма Иван Анохин выиграл квартиру стоимостью полтора миллиона рублей и сто тысяч рублей, поучаствовав в 370-м тираже "Жилищной лотереи". Об этом сообщила пресс-служба гослотереи "Столото".

Интересно, что в 2015 году Иван уже сумел выиграть в лотерею 135 тысяч рублей, и тот куш подтолкнул его еще раз испытать удачу.

- С того момента из головы не уходила мысль, что я могу стать обладателем крупной суммы еще раз, - признался Иван. - День, когда я узнал о выигрыше, был совершенно обычным. Поэтому очень удивился, когда на телефон пришло смс. В личном кабинете лотереи я увидел свой приз и не мог понять, наяву ли это происходит?!

Иван принял решение получить приз деньгами, чтобы потом вложить их в приобретение дома для своей семьи.