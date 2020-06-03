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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Минюст: Требования Украины по имуществу в Крыму противоречат соглашению

Текст: Владислав Куликов
Заместитель министра юстиции России Михаил Гальперин заявил агентству РИА Новости, что требования украинских государственных компаний и олигархов на 12 миллиардов долларов по поводу имущества в Крыму противоречат соглашению России и Украины от 1998 года. Поэтому, по его словам, они не могут рассматриваться в международных судах.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

"По сути, украинские компании пытаются "приватизировать" материальные ресурсы, сформированные, когда мы были еще одной страной, - сказал заместитель министра юстиции. - При этом соглашение между Россией и Украиной 1998 года, на которое ссылаются истцы, вообще не охватывает инвестиции советского периода. В соответствии с соглашением, чтобы инвестиции защищались, они должны быть сделаны компанией одной страны на территории другой страны".

Фото: Александр Корольков/РГ
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Он напомнил, что Украина не признает суверенитет России над Крымом. "Получается, пока Украина не признает Крым территорией Российской Федерации, любые украинские инвестиции не могут считаться в Крыму иностранными, как следствие, подлежать международной защите на основе соглашения", - уточнил Гальперин.

Сейчас в судах и арбитражах в Нидерландах и Франции рассматриваются 12 дел по искам украинских олигархов и государственных компаний Украины. Они требуют от России в совокупности 12 миллиардов долларов США за имущество в Крыму.

"Отдельно хочу сказать об иске украинского ПриватБанка. Требования украинских хозяев банка не учитывают существенную задолженность, которая сформировалась у него перед крымскими вкладчиками, - сказал Михаил Гальперин. - Напомню, в марте 2014 года ПриватБанк прекратил выплаты по вкладам на полуострове, в результате чего 220 тысяч граждан лишились своих сбережений, которые присвоил ПриватБанк. Для компенсации средств фонд защиты вкладчиков выплатил крымчанам около 30 миллиардов рублей".

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Также замминистра юстиции сообщил, что в ЕСПЧ находится пять межгосударственных жалоб, которые поданы украинскими властями против России. Часть из них затрагивает события в Крыму и на востоке Украины. Есть, по его словам, жалобы в связи с уголовным расследованием в отношении ряда украинских граждан за участие в запрещенных организациях, экстремизме, терроризме, шпионаже, совершении в России общеуголовных преступлений.

"Можно сказать, что межгосударственные жалобы - это болевая точка не только Европейского суда, но и Совета Европы в целом, - говорит Михаил Гальперин. - Если по тысячам жалоб граждан стран Совета Европы ЕСПЧ выступает как своеобразный суд высшей инстанции, освобожденный от необходимости заново исследовать все факты дела, проверяет только правильность применения Европейской конвенции о защите прав человека, то с жалобами, поданными государствами, складывается иная ситуация. ЕСПЧ здесь уже суд первой инстанции, перед ним две равные стороны - государства. Суд должен оценить массив противоречивых данных, некоторые из которых похожи на слухи или информационные вбросы. Как раз в таких делах Европейский суд наиболее уязвим для обвинений в предвзятости и политизированности".

Как подчеркнул Михаил Гальперин, нужно уважать международное право и соблюдать юридические обязательства не только тогда, когда тебе это удобно. "В отличие от некоторых стран, Россия руководствуется этим принципом. В противном случае мир быстро скатится в хаос", - сказал он.

Власть Право Финансовое право Правительство Минюст Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Отношения России и Украины

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