Минюст: Требования Украины по имуществу в Крыму противоречат соглашению

"По сути, украинские компании пытаются "приватизировать" материальные ресурсы, сформированные, когда мы были еще одной страной, - сказал заместитель министра юстиции. - При этом соглашение между Россией и Украиной 1998 года, на которое ссылаются истцы, вообще не охватывает инвестиции советского периода. В соответствии с соглашением, чтобы инвестиции защищались, они должны быть сделаны компанией одной страны на территории другой страны".

Он напомнил, что Украина не признает суверенитет России над Крымом. "Получается, пока Украина не признает Крым территорией Российской Федерации, любые украинские инвестиции не могут считаться в Крыму иностранными, как следствие, подлежать международной защите на основе соглашения", - уточнил Гальперин.

Сейчас в судах и арбитражах в Нидерландах и Франции рассматриваются 12 дел по искам украинских олигархов и государственных компаний Украины. Они требуют от России в совокупности 12 миллиардов долларов США за имущество в Крыму.

"Отдельно хочу сказать об иске украинского ПриватБанка. Требования украинских хозяев банка не учитывают существенную задолженность, которая сформировалась у него перед крымскими вкладчиками, - сказал Михаил Гальперин. - Напомню, в марте 2014 года ПриватБанк прекратил выплаты по вкладам на полуострове, в результате чего 220 тысяч граждан лишились своих сбережений, которые присвоил ПриватБанк. Для компенсации средств фонд защиты вкладчиков выплатил крымчанам около 30 миллиардов рублей".

Также замминистра юстиции сообщил, что в ЕСПЧ находится пять межгосударственных жалоб, которые поданы украинскими властями против России. Часть из них затрагивает события в Крыму и на востоке Украины. Есть, по его словам, жалобы в связи с уголовным расследованием в отношении ряда украинских граждан за участие в запрещенных организациях, экстремизме, терроризме, шпионаже, совершении в России общеуголовных преступлений.

"Можно сказать, что межгосударственные жалобы - это болевая точка не только Европейского суда, но и Совета Европы в целом, - говорит Михаил Гальперин. - Если по тысячам жалоб граждан стран Совета Европы ЕСПЧ выступает как своеобразный суд высшей инстанции, освобожденный от необходимости заново исследовать все факты дела, проверяет только правильность применения Европейской конвенции о защите прав человека, то с жалобами, поданными государствами, складывается иная ситуация. ЕСПЧ здесь уже суд первой инстанции, перед ним две равные стороны - государства. Суд должен оценить массив противоречивых данных, некоторые из которых похожи на слухи или информационные вбросы. Как раз в таких делах Европейский суд наиболее уязвим для обвинений в предвзятости и политизированности".

Как подчеркнул Михаил Гальперин, нужно уважать международное право и соблюдать юридические обязательства не только тогда, когда тебе это удобно. "В отличие от некоторых стран, Россия руководствуется этим принципом. В противном случае мир быстро скатится в хаос", - сказал он.