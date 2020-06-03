Начальник уголовного розыска города Шахты попал под следствие

В Ростовской области начальник уголовного розыска в городе Шахты подозревается в совершении мошенничества.

Разоблачить офицера полиции удалось сотрудникам ФСБ.

По версии следствия, в конце мая полицейский получил от находящегося в федеральном розыске мужчины 80 тысяч рублей. За эти деньги он избрал ему меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Теперь, как сообщает пресс-служба СКР, следствием рассматривается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.