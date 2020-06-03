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03.06.2020 17:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Начальник уголовного розыска города Шахты попал под следствие

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области начальник уголовного розыска в городе Шахты подозревается в совершении мошенничества.

На главу районного "Водоканала" в Ленобласти завели уголовное дело

Разоблачить офицера полиции удалось сотрудникам ФСБ.

По версии следствия, в конце мая полицейский получил от находящегося в федеральном розыске мужчины 80 тысяч рублей. За эти деньги он избрал ему меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Теперь, как сообщает пресс-служба СКР, следствием рассматривается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

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