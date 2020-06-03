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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Идем на праздник в автоклуб

Текст: Ольга Орлова
Российская газета - Неделя - Юг России № 119(8173)
Первые передвижные многофункциональные культурные центры поступили в Ростовскую область в рамках национального проекта "Культура".
Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Автоклуб легко трансформируется в концертную площадку. Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
Автоклуб легко трансформируется в концертную площадку. Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Автоклубы появились в Белокалитвинском и Миллеровском районах, а до конца года передвижные многофункциональные культурные центры приедут еще в семь районов региона: в Азовский, Багаевский, Верхнедонской, Веселовский, Заветинский, Кашарский и Куйбышевский.

Всего на приобретение девяти таких автомобилей направлено около 34 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.

Фото: Министерство культуры РФ
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Автоклуб легко трансформируется в концертную площадку, оснащен световым, звуковым, видеооборудованием, а также сценой-трансформером. Наличие автономных источников электроэнергии позволяет проводить культурные акции на любой доступной для проезда территории, на открытых летних и зимних площадках. Кроме того, благодаря оснащению передвижных центров интернетом могут быть организованы онлайн-трансляции.

Такие возможности мобильных центров позволяют организовывать разнообразные культурно-массовые мероприятия: народные праздники, фестивали, выступления творческих коллективов, концерты для жителей сельских населенных пунктов донского региона, где нет стационарных домов культуры. Благодаря деятельности автоклубов повысится доступность услуг сферы культуры, и даже в самых отдаленных и малонаселенных уголках донского края люди не будут чувствовать себя оторванными от событий культурной жизни.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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