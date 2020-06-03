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03.06.2020 14:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полицейский за взятку пообещал жителю Адыгеи водительские права

Текст: Ирина Белова

В Майкопе в отношении полицейского, пообещавшего местному жителю помочь в получении водительских прав, следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

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Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея, в ноябре прошлого года один из руководителей структурного подразделения правоохранительных органов, пользуясь служебным положением, пообещал оказать ему содействие в получении водительского удостоверения за денежное вознаграждение. Местный житель передал ему сумму, которую обвиняемый потратил.

По данному факту назначена служебная проверка. Если вину фигуранта докажут, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет заслуженное наказание.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Майкоп Преступления правоохранителей Борьба с коррупцией

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