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03.06.2020 17:43
Проект: В регионах

Ростовская область присоединилась к проекту "Память Победы"

Текст: Валерий Николаев
Ростовская область присоединилась к всероссийскому проекту "Память Победы" и дети-сироты смогут узнать о воевавших в Великую Отечественную войну родственниках. Акция организована и проходит под патронажем уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Проект нацелен на содействие гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, сохранение исторической преемственности, привлечение внимания к военно-историческому наследию страны, - отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. - Кроме того, еще одной его важной задачей является содействие в социализации детей-сирот. По предварительным данным, 96 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в центрах помощи детям и в замещающих семьях, уже изъявили желание принять участие в проекте.

Фото: Управление информполитики правительства Ростовской области
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Юноши и девушки смогут самостоятельно выбирать объект своего исследования.

Для помощи ребятам в Ростовской области будет создана рабочая группа, которая расскажет подросткам о технологиях и особенностях поисковой работы с архивными документами. Юноши и девушки смогут узнать, куда можно обратиться за дополнительной информацией.

- Память важна для каждого из нас, а для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, это особенно важно, потому что им порой немного известно о своих близких. Участие в проекте, возможно, поможет отыскать сведения о каком-то родственнике-фронтовике и впоследствии передать эту память своим детям, - подчеркнул Игорь Гуськов. - И тогда наша главная задача - передать память поколениям о том, что война - это ад, а мир - великая ценность, доставшаяся нам дорогой ценой жизни наших дедов и прадедов, - будет выполнена.

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