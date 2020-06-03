Троих жителей Кубани будут судить за похищение девушки "для замужества"

В Крыловском районе Краснодарского края перед судом предстанут трое местных жителей - 35-летний мужчина и 36- и 39-летние женщины. Они обвиняются в похищении 17-летней девушки и совершении преступления против ее половой неприкосновенности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в сентябре 2019 года мужчина вместе с сообщницами задумал похитить 17-летнюю девушку, чтобы выдать замуж за своего 16-летнего сына. Вечером 13 сентября группа подъехала на автомобиле к ее дому в станице Кущевской. Обвиняемые насильно вытащили девушку на улицу, а затем, запихнув в машину, повезли в станицу Октябрьскую Крыловского района.

"Кроме того, в ночь на 14 сентября 2019 года 16-летний сын обвиняемого, также принимавший участие в похищении несовершеннолетней, находясь у себя дома, изнасиловал потерпевшую. После этого 39- и 36-летняя участницы группы совершили в отношении девушки иные действия сексуального характера. Соучастники удерживали жертву до 17 сентября 2019 года, когда она была освобождена полицейскими, которым о похищении сообщили родственники девушки", - рассказали в ведомстве.

Ранее приговором суда 16-летний сын обвиняемого (уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство) был признан виновным в похищении потерпевшей, совершенном группой лиц по предварительному сговору и ее изнасиловании. Судья назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы в воспитательной колонии. Приговор в законную силу не вступил.

В отношении других участников преступления уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.