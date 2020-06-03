Астрахань и Беларусь "дружат" картофелем

На полях филиала Прикаспийского аграрного научного центра РАН в Астраханской области идут испытания раннеспелого белорусского картофеля "уладар". Первый урожай агрономы ждут уже в конце июня.

Интерес тут взаимный: Беларусь ищет новые рынки сбыта семян, а Астраханской области требуется постоянное обновление картофельных сортов.

Как рассказала старший научный сотрудник НИИ кандидат сельхознаук Тамара Боева, в Астраханской области тяжело репродуцировать картофель: из-за жаркого климата и скопления насекомых-вредителей через три-четыре года сорта теряют свои первоначальные признаки. Поэтому семеноводы постоянно работают над предупреждением вырождения сортов, а также испытывают новые виды.

Соглашение о сотрудничестве Астраханской области и Беларуси действует с 1999 года

- Этот картофель мы посадили 9 апреля, всходы были дружные, уже бутоны формируются, - рассказывает Тамара Боева, демонстрируя рассаду на опытных делянках. - "Уладар" в переводе с белорусского - властелин, посмотрим, как у нас себя покажет. По описанию сорт хорош: красная окраска плода, овальная форма, и качество отменное.

Десять килограммов семян "уладара" астраханские ученые высадили в пойменных почвах и столько же - в супесчаном легком грунте. Растения обработали от грызунов и личинок насекомых.

Все посадки делали вручную, механизировали только процессы вспашки, культивации и полива - на грядках установлены системы капельного орошения. Собирать картофель агрономы тоже будут вручную, рассматривая каждый куст, измеряя высоту стеблей и подсчитывая количество плодов и их вес. По мнению астраханцев, при благоприятных условиях урожайность белорусского картофеля составит 45 тонн с гектара.

Собрав первый урожай в последних числах июня, агрономы уже в следующем месяце высадят вторую партию семян - еще 20 килограммов, а в октябре подведут итоги эксперимента и представят отчет в Беларусь. Кстати, "картофельное" сотрудничество взаимовыгодное: уже несколько лет ранний астраханский картофель покупают Полоцк, Новополоцк и Минск.

- В июне, когда в Астрахани сезон сбора раннего картофеля, отгрузка идет по 40-60 тонн в день, так как в Беларуси в это время он еще не созревает, - рассказала официальный представитель Астраханской области Раиса Берестень. - А поздний картофель, наоборот, Астрахань в Беларуси покупает, вот такое у нас взаимовыгодное сотрудничество.