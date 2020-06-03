В Краснодаре сняли инстаграм-сериал о великом поэте

Инстаграм-сериал "Пушкин 20.20" основан на подлинных письмах, которые поэт писал родным и близким во время вспышки эпидемии холеры осенью 1830 года. Главную роль исполнил ведущий актер Краснодарского театра драмы и основатель "Одного театра" Арсений Фогелев.

Во время карантина 35-летний артист уехал с семьей в кубанский курортный городок Горячий Ключ к родителям жены и вдали от сцены смог, по его словам, максимально воссоздать своего героя.

"Свадьба моя отлагается день ото дня далее. Жизнь жениха тридцатилетнего хуже тридцати лет жизни игрока", - этими словами Александра Сергеевича из письма к своему ближайшему другу и издателю Плетневу, написанного по дороге в родовое село Болдино, начинается инстаграм-сериал.Как говорится, история любит повторения - 200 лет назад изоляция была столь же изматывающей, а инфекция точно так же не щадила врачей. Вот почему авторы проекта решили поместить великого поэта в нынешние условия, чтобы посмотреть, насколько переживания Пушкина совпадают с нашими.

При поддержке крупнейшего российского провайдера в середине апреля директор Фестиваля театральной фотографии Евгения Карпанина и руководитель проекта "Афиша Краснодара" Елена Болдырева приступили к работе над сценарием, а уже 11 мая в соцсетях состоялась премьера. Теперь подписчики каждый день следят за перипетиями жизни русского классика.

- На самом деле я не пытаюсь играть поэта, а делаю простые вещи: читаю строки писем и следую примерно тем обстоятельствам, которые имели место в биографии Александра Сергеевича, - рассказывает корреспонденту "РГ" Арсений Фогелев, специально для роли отрастивший густые бакенбарды. - Собственно, так и рождается персонаж, поэт, который стремится к возлюбленной: его обуревает страсть, он желает встречи с ней, но обстоятельства складываются против него. Вот в этом-то столкновении и рождается самое интересное. Мне хотелось показать, что кризис - это не только накопление проблем, но и лучший момент для обретения чего-то нового.

"Авторы решили поместить поэта в нынешние условия, чтобы посмотреть, насколько переживания Пушкина совпадают с нашими"

И действительно, Александру Сергеевичу тридцать лет, он известен, но недостаточно богат. Поэт официально помолвлен с юной красавицей Натальей Гончаровой, однако свадьба постоянно откладывается из-за матери невесты, не желающей выдавать дочь без приданого. Пушкин отправляется из Москвы в Болдино, чтобы вступить во владение близлежащей деревней, выделенной ему по случаю женитьбы отцом. Рассчитывал управиться с делами за месяц, однако планы смешала прокатившаяся эпидемия холеры. В итоге - три месяца самоизоляции, которые стали одним из самых плодотворных периодов его творчества. И даже получили собственное название - Болдинская осень. Во время промозглых дождей классик завершил последние главы "Евгения Онегина", написал "Повести Белкина" и "Маленькие трагедии".

Ассоциация с сегодняшним днем налицо, но, чтобы строки переписки звучали современно и живо, пришлось их адаптировать.

- Во-первых, в этих частных письмах нет потрясающих исторических фактов, художественных приемов, и по большому счету они интересны только узкому специалисту, - говорит один из авторов проекта Елена Болдырева. - Во-вторых, их трудно воспринимать, не зная контекста того времени. И так как видеоформат соцсети ограничен, мы рассказали предысторию в сопроводительных пояснениях.

Возникла еще одна сложность - как показать переписку? Тогда у сценаристов родилась мысль: "А давайте представим так, будто Пушкин ведет свой видеоблог?" Ведь по сути письма сегодня - это те короткие видео- и аудиосообщения, которые мы посылаем друг другу, чтобы быть на "живой" связи.

- Письма - это след в истории, видеоблоги - тоже, - уверена Евгения Карпанина. - Посыл аккаунта Пушкина: оставляй след своей жизни, и пусть она будет наполнена не грустью и паникой из-за коронавируса, а творчеством, посланиями близким и даже... потомкам. Почему бы нет? Кроме того, под аккаунтом Александра Сергеевича мы часто заходим на сайты наших краевых библиотек, которые в эти дни проводят всероссийскую акцию "Читаем Пушкина", и оставляем одобрительные отзывы о чтении произведений поэта. А еще даем ссылку нынешним выпускникам, чтобы узнать их реакцию. И мне запомнился отзыв школьника, который написал примерно так: "Интереснее воспринимать образ живого Пушкина, чем сквозь "желтую рожь учебника".

Сериал снимали с помощью обычного смартфона. Примечательно, что за время работы создатели проекта ни разу не встретились лично - все общение проходило в режиме видеоконференций и по телефону. Да и корреспондент "РГ" тоже брала интервью дистанционно. И конечно, не могла не задать вопрос: как переживают артисты эти месяцы без зрителя?

- Я не скучаю по театру, вернее не кричу, что "без сцены жить не могу", - признается Арсений Фогелев. - Потому что человек может приспособиться ко всему и везде получить дозу положительных эмоций. Сейчас все сотрудники государственных театров получают оклады. Конечно, на эти деньги тяжело прожить, особенно если кредитов больше, чем зарплаты, но обстоятельства у всех разные. И, наверное, карантин дан провидением, чтобы немножечко остановиться. Поэтому при всех трудностях он очень полезен для переоценки ценностей. Театр существует тысячу лет, и, поверьте, пандемия его не убьет. Сейчас есть уникальная возможность - создавать постановки в онлайн-формате: репетировать, выпускать спектакли, просто к этому надо адаптироваться.

Проект завершится шестого июня - в день рождения классика. Творческая группа уверена, что сюжет о "карантинном периоде" жизни Пушкина не потеряет своей свежести даже после снятия ограничений, так как пандемия будет волновать умы еще долгое время...

Маска и "Декамерон"

Любопытно, что на странице сериала о Пушкине в соцсети активно общаются и спорят другие известные писатели, переживавшие в разное время карантин и самоизоляцию. Разговоры классики ведут с юмором, а кое-где и крепким словцом не брезгуют. "Александр Сергеевич, если в Болдине будут маски, прикупите и на меня штук 50! В Петербурге уже не достать. Буду премного благодарен!" - пишет Гоголь.

"Николя, зайдите завтра в ректорат, - отвечает профессор Плетнев. - Подпишитесь, что ознакомлены с приказом об удаленной работе и получите набор поддержки: перчатки, маски, гречка, туалетная бумага. Мы заботимся о своих преподавателях!"

И тут же замечание автора "Декамерона" Джованни Боккаччо: "Не забудь, что лучшая маска - поцелуй хорошенькой девушки. Не трать время, когда еще такая оказия будет!"

"Дано мне 25 деревень"

Антон Павлович Чехов стал не только свидетелем одной из сильнейших вспышек холеры XIX века, но и активным борцом с болезнью. Перебравшись в Мелихово, летом 1892 года он добровольно вызвался работать с больными.

"Уехать я никуда не могу, так как уже назначен холерным врачом от уездного земства (без жалованья), - пишет он актрисе Лике Мизиновой 16 июля 1892 года. - Работы у меня больше, чем по горло. Разъезжаю по деревням и фабрикам и проповедую там холеру. Завтра санитарный съезд в Серпухове. Холеру я презираю, но почему-то обязан бояться ее вместе с другими. Конечно, о литературе и подумать некогда. Утомлен и раздражен я адски. Денег нет, и зарабатывать их нет ни времени, ни настроения... Дано мне 25 деревень, а помощника ни одного. Одного меня не хватит, и я разыграю большого дурака. Приезжайте к нам, будете бить меня вместе с мужиками".

Чехов не раз писал о холерных бунтах. Медиков, которые рассказывали о важности гигиены, деревенский народ сторонился, а кое-где учинял над ними расправу, не желая сидеть в холерных бараках.