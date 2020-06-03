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03.06.2020 12:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму украинского военного арестовали за незаконный переход границы

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Киевский районный суд Симферополя на время следствия заключил под стражу до первого июля 2020 года военнослужащего Вооруженных сил Украины, который в конце мая незаконно перешел госграницу с наркотическими веществами. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе суда.

Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ По Республике Крым
Опубликовано видео задержания украинского военного на границе с Крымом

Как сообщалось ранее, в свой законный выходной контрактник 95-й бригады 13-го батальона Десантно-штурмовых войск Украины пешком пришел в Россию по дамбе железнодорожных путей, которая соединяет херсонское село Сиваш и крымский Джанкой. Госграницу украинец нарушил без документов, да еще находясь в состоянии алкогольного опьянения. Мало того, он пронес с собой пакет с наркотиками растительного происхождения. Марш-бросок в Россию военнослужащий совершил после распития алкоголя с местными жителями.

На украинского военного завели дело по части 1 статьи 322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации". Заслушав участников процесса, суд удовлетворил ходатайство дознавателя пограничного управления ФСБ России и арестовал молодого человека на 30 суток, до 1 июля 2020 года.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховном суде РК.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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