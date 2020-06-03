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03.06.2020 12:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пенсионеров поставили на счетчик

В Севастополе пожилых людей обманули с заменой приборов учета электричества
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Крым № 118(8172)
Жители Севастополя получили штрафы на десятки тысяч рублей за несанкционированную замену электросчетчиков. Сотрудники сторонней фирмы представлялись работниками местной энергокомпании и под угрозой штрафов и отключений требовали заменить украинские приборы учета на российские. После выяснилось, что эти электрики не имели права срезать пломбы и работать без ведома поставщика энергии. Фирма умыла руки, оставив доверчивых горожан с огромными суммами в квитанциях.

За замену с пенсионеров брали от четырех до пяти тысяч рублей, в то время как при обращении в энергокомпанию эта услуга стоила в три раза меньше.

Проблему поднял уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай во время отчета перед Заксобранием города. По его словам, пострадали более 1,5 тысячи горожан, в основном пожилого возраста.

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- Мошенники приходили днем, чтобы избежать встречи с детьми или внуками пенсионеров, - рассказал Буцай. - Пугали штрафными санкциями, вводили в заблуждение, утверждая, что действуют от имени ресурсоснабжающей организации и могут законно работать с внутридомовыми сетями. Добившись согласия абонента, срывали пломбы и годные к эксплуатации счетчики меняли на новые. Основная часть пострадавших - люди преклонного возраста, пенсионеры с низким уровнем дохода, ветераны Великой Отечественной войны, дети войны и жители осажденного Севастополя.

Энергокомпания, в свою очередь, за неучтенное потребление электроэнергии произвела перерасчет с даты последней поверки, применив 10-кратный коэффициент. По словам Буцая, пенсионеры получили счета на сумму более 50 тысяч рублей.

Омбудсмен сообщил, что в конце 2019 года в Заксобрании состоялось совещание, где была достигнута договоренность о том, что энергокомпания не станет применять "методы давления на потребителей", пока не будет найдено решение проблемы. Но вопреки этому юристы компании в судах взыскивают деньги с пострадавших. По мнению Буцая, поставщик энергии наживается на незащищенных жителях Севастополя, не неся при этом никаких дополнительных издержек.

Он обратился в правительство Севастополя с просьбой подключиться к решению проблемы.

В пресс-службе компании-поставщика "Севэнергосбыт" сообщили "РГ", что жители города пострадали от действий двух фирм, зарегистрированных за пределами Крымского полуострова. Их сотрудники орудовали в Севастополе в 2018-2019 годах. Никакого отношения к "Севэнергосбыту" эти организации не имеют.

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Компания обращалась с заявлением в полицию города и просила проверить действия фирм на признаки мошенничества. Однако в возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ было отказано.

Также в "Севэнергосбыте" пояснили, что перерасчет потребителям был сделан в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными постановлением правительства РФ от 06.05.2011 N 354. Если установлен факт несанкционированного вмешательства в работу счетчика, то производится перерасчет с момента последней поверки, но не более чем за три месяца, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента 10.

- "Севэнергосбыт" изначально принял решение не начислять пени потребителям, пострадавшим от неправомерных действий, и не отключать их от сети, - добавили в пресс-службе.

В юридическом смысле вопрос оказался не таким простым. По действующему законодательству, расходы на покупку и установку счетчиков лежат на собственнике жилья. К этим работам он может привлечь любую сертифицированную организацию. Однако процедура должна проходить при участии поставщика энергии: необходимо уведомить компанию, дождаться прихода контролера, который снимет показания, после этого можно заменить счетчик и снова вызвать контролера для установки пломбы.

Действовавшие в Севастополе фирмы вводили людей в заблуждение, предлагая решить все "на месте". У пожилых людей и мысли не возникало позвонить энергопоставщику, ведь посетители заявляли, что работают от его имени. На подпись они, конечно, давали договоры и акты с реквизитами своей конторы.

Кстати, дельцы явно спешили заработать на севастопольцах, ведь уже с 1 июля 2020 года замена счетчиков будет выполняться за счет энергокомпаний в связи с переходом российской энергосистемы на интеллектуальные приборы учета.

По информации "Севэнергосбыта", пострадавшие горожане при поддержке правозащитной общественной организации обращались в суд с исками к энергокомпании об отмене штрафных санкций. Однако во всех случаях суд вставал на сторону ответчика, поскольку жители добровольно разрешали сотрудникам сторонней организации произвести замену счетчиков и оплачивали их работу.

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Согласно сведениям в базе данных Севастопольского городского суда, в 2019 году более 20 таких дел дошли до рассмотрения в апелляционной инстанции. Потребители пытались опротестовать перерасчет неучтенной энергии на суммы от 15 до 30 тысяч рублей, но проиграли.

В то же время один иск, предъявленный к заменившей счетчик фирме, был удовлетворен. Суд решил, что представитель фирмы нарушил закон "О защите прав потребителей", не предоставив покупателю полную информацию об услуге, а именно о необходимости уведомить поставщика энергии о замене счетчика.

Стоит отметить, что подобные случаи мошенничества продолжают фиксировать в Севастополе. Один из сигналов от жителей поступил во время режима всеобщей самоизоляции - неизвестные представились сотрудниками "Севэнергосбыта" и сообщили о массовой замене счетчиков. Компания советует уточнять любую информацию в колл-центре по номеру 8-800-733-33-10. .

Комментарий

София Яковенко, юрист:

- Доказать факт мошенничества со стороны работников посторонней фирмы, которые представлялись сотрудниками "Севэнергосбыт", сложно. С точки зрения суда, есть договор, который был заключен между потребителем и фирмой, а все, что было при этом сказано на словах, не подтвердить. Есть перспектива - обратиться в суд с иском о нарушении прав потребителей к фирме, заменившей счетчики. Кроме ущерба и морального вреда, взыскивается и штраф в размере 50 процентов от общей суммы иска. Могут, конечно, возникнуть проблемы с взысканием, поскольку организация зарегистрирована за пределами Крыма. Подобные предложения установить счетчики электричества, газа, водомеров заполонили полуостров. В таких случаях взаимоотношения с самого начала должны вестись с организацией, которая выставляет вам счета.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

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