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03.06.2020 13:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Выставка у паровоза

В Севастополе выставку посвятили легендарному бронепоезду и строительству первого Крымского моста
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 119(8173)
Выставка, посвященная 145-летию строительства железной дороги до Севастополя, открылась на площади Ревякина, возле памятника бронепоезду "Железняков". На стендах - архивные снимки и документы, посвященные истории Лозово-Севастопольской железной дороги - от прибытия первого поезда из Санкт-Петербурга в 1875 году, участия железнодорожников в Великой Отечественной войне и постройки первого моста через Керченский пролив до возобновления железнодорожного сообщения с Северной столицей в 2019-м.
Выставка открылась на площади Ревякина. Фото: Юлия Крымова/РГ Выставка открылась на площади Ревякина. Фото: Юлия Крымова/РГ
Выставка открылась на площади Ревякина. Фото: Юлия Крымова/РГ
Фото: Юлия Крымова/РГ
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- Строительство дороги началось в 1871 году на средства купца Петра Губонина, - рассказала "РГ" научный сотрудник Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Илона Беликова. - Через три года ветку довели до Симферополя, остался наиболее сложный севастопольский участок. Резкие перепады высот, пересеченный рельеф. Прорубили шесть тоннелей, построили два моста, в районе Мекензиевых гор в скале пробили Шавринскую выемку - рукотворный "каньон" длиной более 500 метров.

На старинных открытках можно увидеть первое здание вокзала Севастополя, построенное в 1875 году, первый мост над Камышловским оврагом - ажурное сооружение из металла.

- Выставка будет очень интересна нашим ветеранам-железнодорожникам, здесь собраны редкие фотографии, которые навевают воспоминания, - поделился с "РГ" начальник станции "Севастополь" Петр Иванюта. - Например, на этой площади раньше находились пути, так называемый "треугольник" для разворота паровозов. В нем отпала необходимость после появления тепловой и электрической тяги, но пути были окончательно демонтированы только в 1995 году.

Первый поезд, прибывший из Санкт-Петербурга в январе 1875 года, был в пути более 60 часов. В том же году открылось товарное сообщение, и Севастополь превратился в крупный центр экспорта зерна.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Отдельный блок в экспозиции посвящен бронепоезду "Железняков". В 1941-42 годах против фашистов в Крыму воевали семь бронепоездов. "Железняков", построенный на Севастопольском морском заводе, сражался до последних дней обороны Севастополя. У бронепоезда было два паровоза - бронированный и запасной. Состав оказался очень тяжелым, поэтому оба паровоза ставили в сцепку одновременно. И как раз второй, запасной сохранился до наших дней и установлен в виде памятника на площади Ревякина.

- Это музейная боевая реликвия, - говорит Илона Беликова. - 27 июня 1942 года во время авианалета "Железняков" был завален в Троицком тоннеле, личный состав снял вооружение и продолжал держать оборону в районе Килен-балки, а потом со всеми войсками отступил в район мыса Херсонес. Большая часть личного состава бронепоезда считается пропавшей без вести в боях за Севастополь.

Орудие, установленное в сцепке с паровозом - тоже фронтовое. Оно принимало участие в боях под Туапсе в 1942-43 годах в составе 16-й отдельной железнодорожной батареи. В 1990-х ветераны не дали порезать его на металл, доставили в Севастополь и сделали частью памятника.

После войны дорога была буквально отстроена заново. Отступая из Севастополя, немцы взорвали все железнодорожные тоннели и мосты, разрушили пути. Но уже 25 июня 1944 года, через полтора месяца после освобождения Севастополя, в город пришел первый поезд из Москвы.

После освобождения Крыма, в июле 1944 года, началось строительство первого железнодорожного моста через Керченский пролив. За год до этого, в 1943-м, немцы возвели через пролив монорельсовую подвесную дорогу для доставки грузов с Кавказа.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Мост было решено строить в самом узком месте пролива, между косой Чушка и Керченским полуостровом, - позднее там работала паромная переправа. Длина сооружения с однопутной железной дорогой составила пять километров. Первый поезд между станциями Крым и Кавказ прошел 3 ноября 1944 года. Однако к зиме была готова только первая очередь, опоры не успели укрепить до начала штормов.

- Была очень холодная зима, в Азовском море скопилось много льда, ледоход разрушил мост 20 февраля 1945 года, - говорит научный сотрудник музея. - Однако за неделю до этого по мосту успел проехать особо охраняемый поезд, на котором Сталин возвращался с Ялтинской конференции. Всего этим путем прошло более 2000 эшелонов с боеприпасами, грузами и живой силой на фронт.

Кстати

Самая первая железная дорога на полуострове длиной один километр была построена в Севастополе в 1843 году, она работала на конной тяге и использовалась для подвоза камней при строительстве Адмиралтейства. В годы Крымской войны англичане построили 11-километровую железную дорогу из Балаклавы в Севастополь. После окончания войны ее разобрали и продали Турции.

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