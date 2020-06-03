В Сочи беременная женщина потеряла ребенка после жестоких побоев

В Адлерском районе Сочи молодой человек избил женщину, находившуюся на девятом месяце беременности, в результате чего ребенок погиб в утробе матери. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Как выяснилось, потерявшая ребенка женщина 1997 года рождения, а парень - 1999-го. В полиции на данный момент не уточнили, были ли они знакомы до этой трагедии. Не разглашаются и другие подробности ЧП.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Виновнику грозит до восьми лет лишения свободы.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.