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03.06.2020 12:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи беременная женщина потеряла ребенка после жестоких побоев

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Адлерском районе Сочи молодой человек избил женщину, находившуюся на девятом месяце беременности, в результате чего ребенок погиб в утробе матери. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Фото: iStock
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Как выяснилось, потерявшая ребенка женщина 1997 года рождения, а парень - 1999-го. В полиции на данный момент не уточнили, были ли они знакомы до этой трагедии. Не разглашаются и другие подробности ЧП.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Виновнику грозит до восьми лет лишения свободы.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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