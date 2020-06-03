В Ялте появится необычный туристический объект - "Стена плача". Это подпорная стена, с которой круглосуточно течет вода. Так жители домов, подтапливаемых подземными водами, пытаются привлечь внимание чиновников и общественности к проблеме жилищного строительства в местах оползня.

Два девятиэтажных дома (4-Б и 4-А) на Речной были построены в 90-х. Расположены они на языке оползня, там же проходят подземные воды. В 2017 году над улицами Кирова и Речной, в районе улицы Крупской, началось строительство 18-ти этажного жилого здания. Как оказалось, строительные работы велись с нарушениями. Застройщик не озаботился отведением подземных вод и не сделал инженерную защиту территории. В зоне оползня произошел подъем уровня подземных грунтовых вод, по придомовой территории потекли ручьи, подвалы домов на Речной заполнились водой, разрушающей фасады девятиэтажек. Если не будут приняты меры, эти здания могут стать аварийными. С законностью возведения восемнадцатиэтажки разбираются соответствующие ведомства.

- Стремительно разрушается не только асфальтовое покрытие вокруг двух девятиэтажных домов, но и сами дома, которые на глазах у ялтинцев меняют геометрию, - говорит председатель совета дома номер 4-Б Оксана Кравченко-Стигореско.

Подпорную стену, с которой уже больше года текут грунтовые воды на придомовую территорию, ялтинцы называют "Стеной плача".

В июле 2019-го противооползневое управление после обращения жильцов сделало визуальное обследование территории. Специалисты зафиксировали деформацию твердого покрытия, отмосток, подпорных стен, магистрального ливневода, попадание воды в подвалы и фундаменты зданий, что ведет к ухудшению состояния конструктивных элементов дома.

Сотрудники противооползневого управления рекомендовали выполнить техническое освидетельствование конструкций жилых домов и инженерные изыскания. А в качестве первоочередных мер - сделать сток поверхностных и ливневых вод.

Акт осмотра придомовой территории комиссией, в состав которой вошли представители администрации города, управляющей компании, водоканала, противооползневого управления также свидетельствует о необходимости срочных мер.

Были обнаружены три источника выхода воды на придомовую территорию со стороны подпорных стен. Постоянный ручей образовался в июне прошлого года, велика вероятность увеличения потока воды из-за массовой застройки близлежащего микрорайона. Выводы комиссии: требуется срочное устранение выявленных источников выхода воды или же устройство системы дренажей для ее отвода. Также необходимо заново заасфальтировать частично разрушенную придомовую территорию: там образовались ямы, и это затрудняет подъезд транспорта.

В августе 2019 года глава Крыма Сергей Аксенов после выездного совещания в Ялте поручил администрации (на тот момент ее возглавлял Алексей Челпанов) провести инженерные изыскания, экспертизу причин подтопления домов и устранить их.

Но ничего так и не было сделано. Коллективные обращения жителей домов в администрацию Ялты ничего не дали. Ялтинцы собрали доказательства бездействия чиновников и подали 18 мая в администрацию досудебную претензию, ее подписали 45 человек. Если никакой реакции со стороны городских властей не последует, люди обещают подать коллективный иск в суд.

Примечательно, что в прошлом году ялтинский городской совет выделил деньги на текущий ремонт дороги в районе домов 4-А и 4-Б. Обещали начать работы после проведения тендера и подписания муниципального контракта с подрядчиком. Но опять ничего не сделали. Ямы и ныне там.

- Мы решили сделать из нашей "Стены плача" туристический объект. Будем показывать ее туристам и продавать стекающую с нее чистую грунтовую воду. Может, так и заработаем на проведение экспертизы причин подтопления, раз администрация не хочет этим заниматься, - говорит Оксана Кравченко-Стигореско.

Официально

Как сообщили "РГ" в администрации Ялты, уже выполнены предпроектные работы для подготовки сметной документации на строительство противооползневых сооружений в районе жилых домов по улицам Суворовской, 15, 25, 31, Блюхера, 40, Речной, 4А, и 4Б.

Разработанную техническую документацию направили в министерство строительство и архитектуры РК. По заявке министерства в Республиканскую адресную инвестиционную программу (РАИП) включено строительство противооползневых сооружений и инженерной защиты на территориях со сложными геологическими условиями в Ялте. Финансирование предусмотрено в 2021 году. Администрация Ялты направила обращение в министерство строительства по вопросу переноса реализации этого мероприятия на 2020 год.

На строительство противооползневых сооружений и инженерной защиты на указанных территориях предусмотрено финансирование: 5 миллионов рублей в 2021 году, 566,6 тысячи - в 2022 году, 95 миллионов рублей - в 2023 году.

Кстати

В кадастре оползней Крыма зарегистрировано около 2500 активных и потенциальных, из них 70 процентов на ЮБК. Только на территории административного округа Ялты их более 600. При этом многие подпорные стены находятся в аварийном состоянии.

В 2019 году в переулке Ломоносова в Ялте произошел обвал 15-метровой подпорной стены. Булыжники с селем завалили выходы из ближайшего дома. Пострадавших и погибших нет. Спасатели эвакуировали из здания восьмерых человек.

Жители улиц Балаклавской, Щербака и Таврической бьют тревогу. По их словам, из-за возведения многоэтажки в районе столовой Ялтинского пансионата (бывший санаторий им. Куйбышева) активизировался оползень, ползет фундамент, трескаются стены близлежащих зданий, разрушаются подпорные стены.

Противооползневое управление отслеживало ситуацию и состояние противооползневых инженерных сооружений, выдавало заключения о возможности строительства и заключения по проектам. После реорганизации противооползневого управления в начале 2020 года его функции разделили между министерством строительства и Государственной службой строительного надзора. В Ялте все инженерные противооползневые сооружения переданы на баланс администрации города.