Интересное дело рассмотрел городской суд Фролово Волгоградской области. Местная жительница взыскала с соседки компенсацию морального вреда за оскорбления по СМС.

Еще в прошлом году между двумя соседками произошел бытовой конфликт. Ссора не затихала, и одна из женщин продолжила перепалку с помощью современных средств связи. Она послала оппонентке телефонное сообщение с неприличными словами. На юридическом языке это квалифицируется как унижение чести и достоинства.

Войдя во вкус, скандалистка продолжила поносить соседку в соцсетях, и это продолжалось несколько месяцев. Через полгода ее наконец оштрафовали за нецензурную брань и привлекли к административной ответственности по статье "Оскорбление". А потерпевшая подала иск о компенсации морального вреда.

- Суд установил, что права истицы были нарушены. Ответчица высказывала свое субъективное мнение о личности истицы в оскорбительной форме. Потерпевшей причинены нравственные страдания, она переживала по поводу высказываний, порочащих ее доброе имя, - прокомментировала руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции области Екатерина Вальковская.

Нарушительницу закона обязали выплатить соседке восемь тысяч рублей, а еще девять тысяч - за судебные расходы.