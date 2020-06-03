Челябинской подземке помогут метростроевцы из Екатеринбурга

В Челябинске определен подрядчик, который займется строительно-монтажными работами на первом пусковом участке метро от станции "Тракторозаводская" до станции "Проспект Победы". По итогам электронного аукциона победу одержала компания "Спецподземстрой", принимавшая участие в строительстве екатеринбургского метрополитена, сообщили в среду в мэрии Челябинска.

- В торгах приняли участие три компании: "Челябметрострой", "Спецподземстрой" из Екатеринбурга и омский "Метротрансстрой", сообщили в пресс-службе мэрии. - Победителем признан "Спецподземстрой" , предложивший выполнить работы за 47,85 миллионов рублей, то есть примерно за 12 миллионов рублей в месяц. Отметим, что предыдущий подрядчик, компания "Челябметрострой", ранее выполняла этот же объем работ за 28,5 миллионов рублей в месяц.

Как следует из аукционной документации, челябинские метростроители снизили цену всего на одну копейку от начальной стоимости контракта в 56,6 миллиона рублей. Их омские коллеги предложили выполнить работы за 48,1 миллиона рублей. Свердловчане пошли дальше и снизили цену почти на девять миллионов.

За эти деньги в срок до 12 ноября "Спецподземстрой" будет обслуживать первую линию челябинской подземки - следить за работой оборудования, проветривать выработки, откачивать воду и проводить необходимые монтажные работы по укреплению подземных тоннелей.

Как сообщил генеральный директор "Спецподземстроя" Бориса Матвеев, перед участием в торгах специалисты компании провели полный анализ всех условий контракта и пришли к выводу о возможности выполнения работ в указанные сроки с учетом снижения цены. "Для этого компания имеет достаточный опыт, штат квалифицированных сотрудников и необходимые материальные ресурсы", - отметил Матвеев.

- В последние четыре года екатеринбургская компания выполнила комплекс работ по строительству подземного тоннеля и железобетонных конструкций вестибюля станции метро "Геологическая", а также строительству подземных пешеходных переходов Екатеринбургского метрополитена, - пояснили в мэрии Челябинска. - Одним из направлений ее деятельности являются также работы по бестраншейной прокладке труб большого диаметра. Работы проводятся по всей территории России, в том числе на участке "Северо-Европейского газопровода".