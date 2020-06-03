INNOPROM ONLINE: производители могут использовать пандемию себе во благо

На фоне тенденций на экономическую изоляцию, разрыв традиционных производственных и торговых цепочек, вызванных пандемией, и одновременно - слабость рубля у отечественного бизнеса появляется возможность заместить выпадающие цепочки на международных рынках.

Такое мнение высказал на сессии INNOPROM ONLINE торговый представитель России во Франции Михаил Макаров. По его словам, в Европе сейчас наблюдается "национальный эгоизм". Развитые страны показывают, что в дни кризиса каждый действует максимально прагматично, борется только за себя, чтобы выстоять перед вирусом и сохранить компании, конкурентоспособные на мировом рынке. Решение о закрытии границ внутри Евросоюза, напомнил Макаров, принималось не на уровне ЕС, а отдельными государствами. Это затронуло несколько миллиардов европейцев, привело к разрыву торговых и производственных цепочек, многие производства встали.

- Но бизнес адаптируется и начинает формировать производственные цепочки внутри стран, все больше ориентируется на местный рынок, - сказал торгпред. - Но очевидно, что разрыв международных кооперативных связей приведет к повышению издержек. В этом плане у России на фоне слабого рубля есть хорошая возможность заместить выпадающие цепочки на международных рынках.

С торгпредом во Франции солидарны все эксперты, принявшие участие в обсуждении антитезы изоляционизм-глобализация в производстве: даже столь мощный ограничитель, как мировая пандемия, не сможет остановить процессы производственно-экономической глобализации.

- Для нас принципиально, чтобы российские кампании не только экспортировали готовую продукцию, - заявил вице-президент Российского экспортного центра Никита Гусаков, - но активно встраивались в те цепочки, которые есть как на Западе, так и на Востоке, чтобы быть конкурентоспособными на глобальном рынке.

В качестве иллюстраций Гусаков привел сотрудничество с компанией "Самсунг", которая развернула производство на территории РФ и наращивает экспорт техники из России в страны СНГ, и "Фольксваген Груп", нарастившей в нашей стране объемы производства двигателей и теперь поставляющей агрегаты на свои заводы в Чехии и Германии.

- Закрытость несет больше рисков, а выгоды сиюминутны и краткосрочны, - отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев. - Когда была волновая ситуация с распространением пандемии, первая реакция - защитить свою экономику, закрыть возможность ухода важных компонентов, сырья. Но очень быстро происходит осознание того, что вне кооперации существовать эффективно невозможно, так как в этом случае ты будешь вне источников технологий и сырья.

При этом представитель Минпромторга подчеркнул, что сегодня крайне важно формировать многочисленные, многовекторные производственные цепочки, где на каждом этапе должен быть резервный канал. Это застрахует экономику от влияний неблагоприятных условий, в том числе связанных с геополитическими факторами.

Президент Boeing Russia & CIS Сергей Кравченко также считает, что международное сотрудничество, особенно в стратегических сферах, неизбежно:

- Без российского титана не взлетает ни один самолет. России в ближайшие 20 лет нужны тысяча триста новых самолетов. Мы уверены, что объединенная авиастроительная корпорация займет огромную нишу, мы уверены, что здесь будут летать и самолеты Boeing, и Airbus, поэтому в области авиации и космоса мы обречены на сотрудничество.

По мнению участников обсуждения, помимо космической, атомной авиационной отраслей, российские компании способны добиться успеха на мировом рынке логистических услуг, услуг, основанных на знании, в сфере цифровизации, в технологическом сотрудничестве.

Напомним, из-за эпидемиологических ограничений международная промышленная выставка ИННОПРОМ в этом году не состоится, ее перенесли на лето 2021 года. Вместе с тем с апреля организаторы запустили платформу INNOPROM ONLINE, где каждую среду проходят онлайн-дискуссии по наиболее актуальной производственной проблематике с участием представителей власти и бизнеса. Темы сессий INNOPROM ONLINE размещены на официальном сайте выставки. Ближайшая запланирована на 10 июня.