Несмотря на то что коронавирус осложнил деятельность многих госслужб, работа с должниками не прекращалась ни на один день. О специфике взысканий в пандемию мы разговариваем с заместителем руководителя главного управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Свердловской области Ульяной Андрющенко.

Ульяна Анатольевна, с 30 марта по 12 мая суды рассматривали только неотложные дела. Удалось ли благодаря этому разгрузить приставов?

Ульяна Андрющенко: Небольшое снижение прослеживалось еще с начала года. Всего с января по май нам поступило на исполнение 700 тысяч исполнительных производств - на 200 тысяч меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Реже стали взыскивать штрафы ГИБДД, налоговые недоимки с юрлиц, долги по ЖКХ. В то же время задолженность по алиментам, кредитам, налогам физлиц осталась на уровне прошлого года. Средняя нагрузка на одного пристава тоже соразмерна с 2019-м - около 2000 дел. Только в апреле было взыскано более миллиарда рублей, в том числе 55 миллионов неуплаченных налогов, более 260 миллионов штрафов, свыше 90 миллионов долгов по зарплате.

В соцсетях пишут, что сейчас приставы к должникам на дом не ходят, имущество не арестовывают, чтобы социальные контакты свести к минимуму. Так ли это?

Ульяна Андрющенко: В регионе продолжают действовать ограничения на личные приемы в госучреждениях. Но наша работа не прекращается: выносим постановления, отправляем запросы в банки и регистрирующие органы, рассылаем документы в электронном виде через систему связи ФССП. Кроме того, продолжаем накладывать запреты на отчуждение имущества, проводим его аресты при поступлении исполнительных документов немедленного исполнения, ограничиваем в специальных правах - принципиально ничего не изменилось. В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции деятельность судебных приставов осуществляется с соблюдением санитарно-противоэпидемических требований.

В пандемию стали чаще приостанавливать деятельность юрлиц и ИП за нарушение указов о введении режима повышенной готовности, несоблюдение санэпиднорм

Изменилась ли структура исполнительных производств из-за пандемии?

Ульяна Андрющенко: Стали чаще приостанавливать деятельность юрлиц и ИП в качестве административного наказания - за нарушение указов президента и губернатора о введении режима повышенной готовности, несоблюдение санэпиднорм. В апреле у нас было свыше 150 таких исполнительных производств, правда, сейчас в работе всего 16 - остальные предприниматели требования выполнили. Хочу отметить, что ни один нарушитель деятельность не возобновил - приставы регулярно это проверяют. Также было несколько случаев, когда закрывали официально работающие торговые точки - за несоблюдение социальной дистанции, отсутствие средств индивидуальной защиты у покупателей. Обычно бизнес очень быстро устранял все недочеты (речь идет о гипермаркетах "Леруа Мерлен" и "Гипербола" в Екатеринбурге. - Прим. ред.).

Если граждане сегодня не могут прийти к приставу лично, как узнать о ходе дела, снять арест со счетов?

Ульяна Андрющенко: В помощь уральцам - почтовые ящики на дверях отделов судебных приставов, электронная почта, портал госуслуг. Выемка корреспонденции из почтовых ящиков проводится несколько раз в день. Все документы сразу регистрируются и по ним начинается работа. Также подать заявление можно через интернет-приемную на сайте УФССП.

Мы и раньше много писем получали по электронной почте, а сейчас это один из самых востребованных способов коммуникации с гражданами. Электронные адреса структурных подразделений размещены в разделе "Контакты" на нашем сайте. Очень удобно отправлять запросы и через портал госуслуг: с начала года мы получили 9980 таких обращений. По сравнению с 2019-м рост значительный - на 7500 обращений.

По отмене ареста счетов и другим вопросам, требующим оперативного реагирования, лучше звонить в дежурную часть или в информационный центр управления. За два последних месяца там приняли свыше тысячи звонков. Чаще всего люди интересуются, как получить справку об отсутствии долга для начисления пособий или постановление о временном запрете на регистрацию автомобиля.

Если вам просто нужно проверить, нет ли у вас долгов, проще зайти в "Банк данных исполнительных производств" в раздел "Сервисы", ввести фамилию, имя, отчество или название организации, или номер исполнительного производства - система предоставит всю информацию: сумма, где находится дело, контакты судебного пристава. Только в апреле-мае более 100 тысяч свердловчан обратились к этому ресурсу. Также можно скачать на смартфон приложение "ФССП" и в режиме онлайн контролировать и оплачивать свою задолженность.

Кроме того, к услугам граждан на сайте имеется полезный и удобный "Интерактивный помощник стороны исполнительного производства". Он подсказывает алгоритм действий в той или иной ситуации. Например, как подписать мировое соглашение между взыскателем и должником, что произойдет с имуществом, если не погашать задолженность. Также здесь можно скачать шаблоны документов.

Какие опции доступны в "Личном кабинете стороны исполнительного производства"?

Ульяна Андрющенко: Зарегистрировать ЛК можно на нашем сайте или на портале госуслуг. С его помощью вы не только легко узнаете о ходе исполнительного производства, но и подадите заявление, ходатайство, закажете справки, отследите и оплатите долги. Инструмент очень популярен, с начала года через него поступило свыше 37 тысяч обращений - на 24,5 тысячи больше, чем за тот же период 2019 года.

У многих из-за вынужденного простоя упали доходы. Обращаются ли к вам должники с просьбой об отсрочке?

Ульяна Андрющенко: В апреле в основном звонили пенсионеры: по закону мы можем снизить процент взыскания, если пенсия - единственный источник дохода. Отсрочки и рассрочки приставы не дают, это не в наших полномочиях. Нужно обращаться в суд или к должностному лицу, выдавшему исполнительный документ.

Справка РГ

Сайт УФССП по Свердловской области: r66.fssprus.ru. Дежурная часть: (343) 362-28-68. Информационный центр УФССП: (343) 370-00-70.