В Свердловской области выявлено 357 новых случаев COVID-19

В Свердловской области по-прежнему фиксируется рост выявленных случаев коронавирусной инфекции: за сутки в регионе - 357 новых пациентов (итого за все время пандемии - 6381). Также оперативный штаб сообщил сегодня еще о двух смертях - то есть к этому дню скончались 33 человека.

Лидирует по числу выявленных заболевших Екатеринбург - на областной центр приходится 217 случаев. В статистике учтен один житель другого региона.

"Состояние 55 госпитализированных оценивается как тяжелое, 30 из них подключены к аппаратам ИВЛ", - уточнили в оперштабе.

С начала распространения заболевания в области выписано 2680 пациентов.

Между тем

Накануне губернатор Евгений Куйвашев анонсировал новые меры поддержки для тех, у кого были торговые точки в торговых центрах, и для владельцев заведений общепита.

"Свердловский фонд поддержки предпринимательства разрабатывает новый вид поддержки для ИП, который, думаю, будет интересен арендатором ТЦ и кафе. Это займ "Новый старт" размером до 500 тысяч рублей на срок до трех лет с льготным периодом на 12 месяцев под максимально низкий процент годовых. Деньги можно будет потратить на выплату аренды, зарплат или пополнение оборотных средств. Думаю, этот продукт мы тоже запустим", - написал он на своей странице в Instagram.