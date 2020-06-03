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03.06.2020 10:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Свердловской области выявлено 357 новых случаев COVID-19

Текст: Татьяна Воробьева

В Свердловской области по-прежнему фиксируется рост выявленных случаев коронавирусной инфекции: за сутки в регионе - 357 новых пациентов (итого за все время пандемии - 6381). Также оперативный штаб сообщил сегодня еще о двух смертях - то есть к этому дню скончались 33 человека.

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Лидирует по числу выявленных заболевших Екатеринбург - на областной центр приходится 217 случаев. В статистике учтен один житель другого региона.

"Состояние 55 госпитализированных оценивается как тяжелое, 30 из них подключены к аппаратам ИВЛ", - уточнили в оперштабе.

С начала распространения заболевания в области выписано 2680 пациентов.

Между тем

Накануне губернатор Евгений Куйвашев анонсировал новые меры поддержки для тех, у кого были торговые точки в торговых центрах, и для владельцев заведений общепита.

"Свердловский фонд поддержки предпринимательства разрабатывает новый вид поддержки для ИП, который, думаю, будет интересен арендатором ТЦ и кафе. Это займ "Новый старт" размером до 500 тысяч рублей на срок до трех лет с льготным периодом на 12 месяцев под максимально низкий процент годовых. Деньги можно будет потратить на выплату аренды, зарплат или пополнение оборотных средств. Думаю, этот продукт мы тоже запустим", - написал он на своей странице в Instagram.

Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Пандемия коронавируса COVID-19

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