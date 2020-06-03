Новости

В Амурской области у сотрудницы детского сада обнаружили коронавирус 06:32
В Японии коронавирус оставил без работы свыше 16 тысяч человек 06:27
Израильский доктор рассказал о бесполезности масок на улице 05:55
Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек 05:41
На Камчатке у прибывших на путину 29 рабочих выявили COVID-19 05:37
Во Владивосток из кругосветки прибыли парусники "Паллада" и "Седов" 05:14
Мантуров перечислил главные преимущества России перед другими странами 05:10
Спасатели доставили в Хабаровск младенца на вертолете 04:53
Компания Маска перенимает русские идеи для своих космических кораблей 04:45
Субмарины ТОФ провели "подводную дуэль" в Японском море 04:43
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель 04:30
Эксперты: Действия хакеров мало отличаются от обычных пользователей 04:30
Британские ВВС сопроводили российские самолеты над Балтийским морем 03:57
На Колыме выявили два новых очага COVID-19 03:54
В Японии ужесточат наказание за агрессивное вождение 03:33
В Twitter объявили о смене председателя совета директоров компании 03:22
В Вашингтоне протестующие проигнорировали комендантский час 02:46
Гидрометцентр спрогнозировал июльскую жару на выходных 02:12
Вакцину от коронавируса успешно испытали на животных в России 01:51
Акция против полицейского насилия в Париже закончилась операцией силовиков 00:58
В клинических испытаниях вакцины от COVID-19 задействуют военнослужащих 00:50
Дмитрий Киселев: Расстрелянной в США журналистке повезло выжить 00:45
61 пациент скончался от коронавируса в Москве за сутки 00:19
Трамп назвал Байдена политическим слабаком 00:14
В Москве открыли новый сервис с графиком отключений горячей воды 02.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
На каких условиях продлили больничный по карантину тем, кому за 65
На каких условиях продлили больничный по карантину тем, кому за 65
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
03.06.2020 06:29
Проект: В регионах

Тряхнут старину

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 119(8173)
В поселке Вересовка близ Первоуральска начали реставрировать панельную пятиэтажку, где летом 1995 года прогремел взрыв газа. Первый этап - разбор конструкций злополучного подъезда, который от взрывной волны развалился как карточный домик.
Рабочие разбирают конструкции подъезда, где прогремел взрыв. Фото: Татьяна Андреева/РГ Рабочие разбирают конструкции подъезда, где прогремел взрыв. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Рабочие разбирают конструкции подъезда, где прогремел взрыв. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Рабочие вручную разрезают межпанельные швы и демонтируют одно перекрытие за другим. Каждая гипсовая плита весит около двух тонн, железобетонные перекрытия - по четыре. Главное - чтобы несущие стены выдержали. Со стороны кажется: одно неловкое движение - и панели рухнут на землю.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Новосибирский парк "Городское начало" восстановят после ливня

Картина, как после землетрясения, хотя руины украшали поселок аж четверть века. От обитаемой территории - двора и детского сада - их отделял скромный деревянный забор. Понятно, он не был преградой для любопытных и экстремалов. Броская надпись "Гайдар" и прочие граффити - свидетельства прошедших времен. Хотя жителям Вересовки порой казалось, что время остановилось, навсегда оставив их в лихих девяностых.

Дело в том, что после взрыва новые квартиры в течение года выделили только жильцам разнесенного подъезда. Остальную часть пятиэтажки - а это 45 квартир - госкомиссия признала годной для проживания. Не смутили чиновников ни трещины в стенах, ни легкая дрожь конструкций.

- Стены промерзали, вода с потолка лилась, но этого проверяющие не замечали, - рассказывает жительница поселка Алена Паульс.

Куда только ни писали жильцы: депутатам Госдумы, губернатору, во все надзорные органы, но получали стандартный ответ - здание не признано аварийным, в нем можно жить. Конечно, и проверяющих, и местные власти смущал вид руин крайнего подъезда. Но, когда два года назад его решили демонтировать, не расселяя остальных жильцов, абсурдность ситуации стала очевидной.

Фото: Юлия Крымова/РГ
В Севастополе началась реконструкция набережной парка Победы

Следственный комитет признал нарушение закона и возбудил в отношении директора Первоуральского муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" уголовное дело по статьям "Халатность" и "Превышение должностных полномочий". В бюджете тут же нашлись 100 миллионов рублей для строительства нового дома, и вскоре 45 семей получили ключи от квартир.

Несмотря на то что переживший взрыв дом сейчас пустует, власти решили дать ему вторую жизнь. Поэтому разбор руин официально называется реконструкцией.

- После демонтажа будет сделано усиление несущей стены, ранее разделяющей подъезды, а также капитальный ремонт всего здания, - пояснил журналистам Назар Галат, и. о. директора управления капитального строительства Первоуральска.

Восстановить дом намерены уже этим летом. Чиновники уверены, что пятиэтажка станет частью маневренного фонда, где размещают людей, оказавшихся без крыши над головой из-за пожара или стихийных бедствий. К ЧП старым стенам не привыкать.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Взрывы газа в домах

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Мантуров перечислил главные преимущества России перед другими странами
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Совфед одобрил закон о двукратном увеличении пособия семьям с детьми
Вакцину от коронавируса успешно испытали на животных в России
Гидрометцентр спрогнозировал июльскую жару на выходных