В поселке Вересовка близ Первоуральска начали реставрировать панельную пятиэтажку, где летом 1995 года прогремел взрыв газа. Первый этап - разбор конструкций злополучного подъезда, который от взрывной волны развалился как карточный домик.

Рабочие вручную разрезают межпанельные швы и демонтируют одно перекрытие за другим. Каждая гипсовая плита весит около двух тонн, железобетонные перекрытия - по четыре. Главное - чтобы несущие стены выдержали. Со стороны кажется: одно неловкое движение - и панели рухнут на землю.

Картина, как после землетрясения, хотя руины украшали поселок аж четверть века. От обитаемой территории - двора и детского сада - их отделял скромный деревянный забор. Понятно, он не был преградой для любопытных и экстремалов. Броская надпись "Гайдар" и прочие граффити - свидетельства прошедших времен. Хотя жителям Вересовки порой казалось, что время остановилось, навсегда оставив их в лихих девяностых.

Дело в том, что после взрыва новые квартиры в течение года выделили только жильцам разнесенного подъезда. Остальную часть пятиэтажки - а это 45 квартир - госкомиссия признала годной для проживания. Не смутили чиновников ни трещины в стенах, ни легкая дрожь конструкций.

- Стены промерзали, вода с потолка лилась, но этого проверяющие не замечали, - рассказывает жительница поселка Алена Паульс.

Куда только ни писали жильцы: депутатам Госдумы, губернатору, во все надзорные органы, но получали стандартный ответ - здание не признано аварийным, в нем можно жить. Конечно, и проверяющих, и местные власти смущал вид руин крайнего подъезда. Но, когда два года назад его решили демонтировать, не расселяя остальных жильцов, абсурдность ситуации стала очевидной.

Следственный комитет признал нарушение закона и возбудил в отношении директора Первоуральского муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" уголовное дело по статьям "Халатность" и "Превышение должностных полномочий". В бюджете тут же нашлись 100 миллионов рублей для строительства нового дома, и вскоре 45 семей получили ключи от квартир.

Несмотря на то что переживший взрыв дом сейчас пустует, власти решили дать ему вторую жизнь. Поэтому разбор руин официально называется реконструкцией.

- После демонтажа будет сделано усиление несущей стены, ранее разделяющей подъезды, а также капитальный ремонт всего здания, - пояснил журналистам Назар Галат, и. о. директора управления капитального строительства Первоуральска.

Восстановить дом намерены уже этим летом. Чиновники уверены, что пятиэтажка станет частью маневренного фонда, где размещают людей, оказавшихся без крыши над головой из-за пожара или стихийных бедствий. К ЧП старым стенам не привыкать.