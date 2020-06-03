В разгар пандемии приостанавливали работу тысячи различных предприятий, но для занятых вывозом и утилизацией мусора это было немыслимо. За малым исключением баки в уральских городах и поселках опустошались вовремя. Вместе с тем в мае многие региональные операторы дали понять, что им, несмотря на максимальную загруженность, тоже несладко: кассовые сборы упали, по прогнозам, выручка в ближайшие месяцы продолжит снижаться, и без господдержки дальнейший ход мусорной реформы может серьезно затормозиться.

В Тюменской области задолго до вирусной атаки констатировали: ранее утвержденные планы комплексной обработки твердых коммунальных отходов (ТКО) в рамках концессионного соглашения в обозначенные сроки реализовать не удалось. Из трех мусоросортировочных заводов запущен один - близ Тюмени, два других, как ожидается, заработают в нынешнем году. Доля извлекаемого вторсырья на действующем предприятии минимум вдвое меньше плановой (предполагалось направлять на переработку 40 процентов ТКО), а величина дохода от его продажи - тайна за семью печатями. Прочие отходы складируют традиционным способом на соседнем полигоне, срок эксплуатации которого при предельном уплотнении завершится к 2025 году. Относительно успешно шли ликвидация незаконных свалок, потребовавшая дополнительных солидных вливаний из казны, модернизация контейнерных площадок, не прекращавшаяся и в карантинные месяцы, дальнейшее упорядочение сбора мусора.

Насколько велики прямые и косвенные потери от коронавируса у единого регоператора "Тюменское экологическое объединение" (ТЭО)? В ответ на запрос "РГ" его дирекция привела следующие цифры. В апреле платежи населения снизились на пять процентов. Не смертельно - просрочка за коммунальные услуги вдвое больше. Однако задолженность на глазах растет и, согласно пессимистическому прогнозу оператора, к концу года может достичь 30 процентов. Юридические же лица в первый месяц самоизоляции "сминусовали" 16 процентов. Следует учесть, что плата с предприятий, вынужденных приостановить работу, не взималась.

Задолженность населения к концу года может достичь 30 процентов, а плата за вывоз мусора с предприятий, вынужденных приостановить работу, не взималась

Парадоксальным видится резкое увеличение в этот период объема отходов - вывезено, как утверждается, на 22 процента больше, чем прошлой весной. Быструю заполняемость баков в жилом секторе не уравновесили пустующие контейнеры простаивающих предприятий сервиса, соцучреждений, офисных центров. Дело не только в безвыездном пребывании дома огромного числа людей - многие, воспользовавшись моментом, взялись за капитальную уборку, ремонт квартир, дач, гаражей.

Тюменский оператор с персоналом в 600 человек и более чем 900 работниками подрядных фирм негативное развитие событий не исключает и предупреждает: "Если ситуация в скором времени не стабилизируется, то поддерживать регулярность и качество услуги в случае массовых неоплат поставщики будут с трудом". В первую очередь проблемы возникнут с транспортировкой ТКО - на нее уходит почти половина выручки компании.

Операторы соседних регионов также не скрывают тревоги от роста задолженности. Так, в Ханты-Мансийском округе, по заявлению "Югра-Экологии", она исчисляется сотнями миллионов рублей. Главный неплательщик - бизнес, причем не менее четверти предприятий все еще не заключили договоры с оператором. Они либо пользуются услугами нелегальных транспортников, которые вывозят ТКО на незаконные свалки, либо, как торговые компании, скидывают мусор в контейнеры на дворовых площадках.

В обращении к главе государства ассоциации регоператоров "Чистая страна" говорится о средней по стране собираемости платежей на уровне 75 процентов. Из-за пандемии планка опустится, поэтому без мер государственного регулирования и поддержки не выжить, резюмируют сборщики мусора. Минприроды вняло их просьбам, оценив пакет экстренной помощи в 9,25 миллиарда рублей. Однако достанется она не всем. В списке нет Югры, Ямала, Тюмени, чьи бюджетные ресурсы позволяют, на взгляд экономистов министерства, справляться с мусорными проблемами самостоятельно. "Каких-либо мер поддержки в Тюменской области на сегодняшний день не предполагается", - констатируют в ТЭО.

И утверждают: объем извлекаемого на сортировке вторсырья, как и спрос на него, сопоставим с прошлогодним. Надежду на рост здесь связывают с ожидаемым запуском технологической линии по отбору стеклобоя: стеклозаводы готовы принимать его в неограниченном количестве. Для более производительной и качественной выборки полезных элементов, того же картона, не обойтись без организации раздельного сбора мусора, хотя бы простейшей - "на два ведра", с установкой контейнеров для органических фракций. Однако дальше разговоров дело не идет. Регоператор ссылается на несовершенство законодательства, технические трудности. "Когда случатся подвижки - сложно сказать". Хотя надеется при положительном решении правительства региона построить участок по выпуску технического грунта, компоста, запустив его в ближайшие 2-3 года. Вопрос, по всей видимости, упирается в деньги. Сторонних инвесторов нет, надежда - на участие бюджета.

Между тем властям региона кровь из носа надо разгребать мусорные проблемы, копившиеся десятилетиями. Платить при этом по полной. По важности объект № 1 - гигантская свалка ТБО размером 30 гектаров в окрестностях Тюмени (9-й километр Велижанского тракта). Эту бомбу замедленного действия с гнилостным газовым содержимым предстоит нейтрализовать. Проект рекультивации направлен на выпуск биогаза со сжиганием его в факеле и на закрытие тела свалки своеобразным саркофагом для предотвращения тлеющих пожаров. Однако не должна вводить в заблуждение использовавшаяся в прежней классификации отходов аббревиатура ТБО: помимо бытовых в насыпях на Велижанском изрядно отходов промышленных, строительных, токсичных. По словам председателя группы экологического контроля Общественной палаты Тюменской области Альберта Фахрутдинова, известно о гербицидах, пестицидах, о, жутко представить, 300 тысячах ртутных ламп.

По заключению группы ученых-экологов, ядовитые соединения попадают в почву, воду. Следует, считают они, откачать опасный фильтрат, ликвидировать химические "залежи", извлечь металлолом и другие "полезные ископаемые", железобетонные конструкции и битый кирпич пустить на строительство защитных конструкций мусорных полигонов.

- Повсеместная заболоченность, близость грунтовых вод не гарантируют надежной изоляции отходов на полигонах ТКО. Отдавать под них десятки гектаров - далеко не лучшее решение. Объем вовлекаемого в повторный оборот вторсырья до обидного мал, тогда как на сортировочные линии потрачены уже миллиарды рублей. Хотим мы того или нет, но нам придется обсудить внедрение технологий мусоросжигания. Насколько те или иные из них безопасны и эффективны - отдельный вопрос, требующий тщательной экспертизы, - говорит кандидат технических наук, доцент Тюменского индустриального университета Галина Старикова.

А как у соседей?

В Челябинской области, где долги населения за коммуналку достигли рекордной цифры в 17 миллиардов рублей, региональный оператор по обращению с ТКО не исключает возможности возникновения мусорного коллапса уже в ближайшие недели. Еще в апреле собираемость платежей населения упала до 50 процентов от размера начислений. А объем отходов после введения режима повышенной готовности и обязательной самоизоляции заметно вырос.

- Скорость заполнения мусорных контейнеров и число рейсов спецтранспорта по сравнению с прошлым годом увеличились в среднем на 20 процентов, - сообщила пресс-секретарь компании-регоператора Алеся Нездоймина. - Такую ситуацию мы видим в Челябинском и Магнитогорском кластерах. А в Карабашском рост превысил 30 процентов. Это значит, что вывозимые объемы отходов уже не укладываются в существующий тариф. При этом все подразделения регоператора продолжают со всей ответственностью работать в усиленном режиме.

Не добавляет оптимизма мусор, который после весенних субботников некоторые предприятия и УК оставляют на контейнерных площадках жилых домов. А также частники, которые не спешат заключать договоры на обслуживание.

Пока переполнения контейнерных площадок удается избежать. Но если отрицательная динамика сохранится, то регоператор уже в ближайшее время будет остро нуждаться в государственной поддержке, отметили на предприятии.