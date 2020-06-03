Изменения в трудовое законодательство подготовили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Речь идет о регулировании временной удаленной работы. Разработчики дают подробный перечень позиций, которые нужно прописать в допсоглашении к трудовому договору в случае перевода сотрудника на временный дистант, отдельно проговаривают недопустимость снижения зарплаты при такой форме занятости и возможность компенсации расходов, связанных с выполнением работы вне офиса (оплата электроэнергии, программного обеспечения и так далее). Дают преимущественное право переходить на удаленку родителям, воспитывающим детей до 14 лет, инвалидам, пенсионерам, тем, кто ухаживает за близкими, нуждающимися в постоянном уходе, студентам-очникам.

- Мы отталкивались от сегодняшней ситуации. Вопросы, связанные с постоянной удаленной работой, сейчас не такие срочные - мы исходим из того, что большинство людей вернутся на стационарные рабочие места. Но, думаю, новая статья будет востребована и после пандемии, - пояснил "РГ" зампредседателя ФНПР Александр Шершуков.

Принципиальных разногласий по проблемам, требующим проработки и закрепления в нормативной базе, у экспертов нет.

- В первую очередь это вопрос режима труда и отдыха. Люди, работающие на удаленке, отмечают: задания сыплются в любое время дня и ночи. За рубежом, где дистант начал распространяться раньше, уже ищут решение этой проблемы. Во Франции в законодательстве даже закрепили за дистанционным сотрудником "право на отключение" - часы, когда он имеет полное право игнорировать все, что связано с работой, - рассказывает завкафедрой экономики труда и управления персоналом УрГЭУ Наталья Тонких.

Рынок труда поменялся, отношения между работником и работодателем стали более гибкими, и нормативная база за ними не поспевает

Второй вопрос - организация рабочего процесса. У работника должно быть необходимое оборудование, связь, доступ к внутренней сети и документообороту. Если работодатель берет все это на себя, то по какой статье ему списывать расходы?

- С одной стороны, это расходы на организацию работы предприятия. Но сочтет ли налоговая оплату электроэнергии в квартирах сотрудников такими тратами? И как вообще рассчитывать компенсации: по какому тарифу, в каких пропорциях? Все эти вопросы, конечно, нужно тщательно прорабатывать. Я считаю, что изменения, касающиеся дистанционного труда, нужно вносить не только в Трудовой кодекс (ТК), но и в сопутствующие нормативные акты, в частности в Налоговый кодекс, - говорит исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Татьяна Кансафарова.

Работодатель, в свою очередь, должен иметь возможность оценивать результаты труда и контролировать персонал. Нормативы выполнения определенных задач есть не во всех компаниях. Одним сотрудникам дают поручения, с которыми они справляются за два часа, а другие бьются над ними круглые сутки. Особенно страдает в этом плане сфера интеллектуального труда, считает Наталья Тонких. Нормативы позволят адекватно распределять работу и оценивать результат, но требуется время на их разработку.

Собственно, предложенные профсоюзами поправки - лишь начало больших изменений, которые уже начались.

- До недавнего времени действовала норма, по которой от работника требовалась живая подпись под всевозможными локальными нормативными актами. К счастью, заработал закон, правда пока в пилотном режиме, для организаций, которые решили вступить в эксперимент, позволяющий уведомлять сотрудников посредством электронных способов связи. В этом году начали оформлять электронные трудовые книжки и больничные, - говорит Татьяна Кансафарова.

В мае вышел совместный приказ минздрава и минтруда, исключающий работу за компьютером из числа вредных. Раньше она считалась таковой, а потому рабочее место нужно было оценивать с точки зрения безопасности: исследовать излучение от монитора, высоту стола, устанавливать устройства бесперебойного питания. Соблюсти все эти требования при удаленной работе сотрудника невозможно. В начале апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла: мелочная регламентация всего и вся не нужна, это архаизмы, которые нужно устранять.

- Следует провести ревизию действующего законодательства на предмет выявления и отмены всего, что носит явно необязательный характер, не способствует, а то и препятствует модернизации, укреплению конкурентоспособности отечественной экономики, повышению качества жизни людей, - отметила она.

А вот вопросы охраны труда персонала на дистанте по-прежнему актуальны: кто и как будет нести ответственность, если с работником что-то произойдет дома в рабочее время? Еще один барьер - законодательство не позволяет сочетать стационарную работу с дистанционной.

- Это положение надо исправлять, в том числе и применительно к государственной службе. Эффективность сотрудника должна определяться не количеством часов, проведенных на работе, а эффективностью его деятельности, - добавляет Матвиенко.

Татьяна Кансафарова согласна: менять нужно весь ТК.

- РСПП периодически выносит эту тему на заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, однако не все удавалось пролоббировать. Сейчас все увидели: рынок труда поменялся, отношения между работником и работодателем стали более гибкими и нормативная база за ними не поспевает, - говорит эксперт.

Например, в самом начале карантина компании придумали обмениваться кадрами: торговые сети охотно брали оставшихся без работы официантов и поваров - временно, на период карантина, а с владельцев маленьких кафе снималась обязанность платить зарплату сотрудникам - они бы и хотели, но нечем. Работникам обещали, что после пандемии они вернутся на прежние места. Но все обещания - на словах, трудовые договоры пришлось расторгнуть - правового инструмента, позволяющего отдавать персонал другому работодателю на время, нет.

Каким будет новое трудовое законодательство, покажет время. Очевидно, особое внимание уделят удаленной занятости. Эксперты призывают не торопиться с решениями, не вносить изменения впопыхах и продумать все нюансы. В частности, проработать ситуацию, когда работодатели предпочтут не связываться с дистантом, а начнут склонять персонал к сотрудничеству в качестве самозанятых.

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