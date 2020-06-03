Если граждане и юрлица из-за пандемии перешли в режим экономии, то госзаказчики продолжают покупать. Это позволило некоторым экспертам в начале апреля 2020-го заявлять, что госзакупки - это косвенная форма господдержки, которая поможет малым компаниям пережить сложные времена и даже найти новые ниши. Сбылись ли прогнозы?

Чтобы стимулировать этот рынок, Госдума еще 17 апреля приняла целый пакет "антикризисных" поправок. Так, в условиях режима повышенной готовности появилась возможность заключать договоры с единственным поставщиком не на 300 тысяч рублей, а на 600. Для "коротких" аукционов, где на подачу заявок отводится всего семь дней, ценовой порог увеличен с трех до 300 миллионов рублей, а в строительстве - до двух миллиардов.

Малые компании, хорошо зарекомендовавшие себя при исполнении госконтрактов, освободили до конца года от обязанности предоставлять залоги и гарантии, за исключением авансируемых сделок. Для всех поставщиков сроки исполнения договоров во время нерабочего периода теперь исчисляются в календарных днях. Пени насчитываются не от общей цены контракта, а от цены этапа, когда возникла просрочка, все начисленные неустойки должны быть списаны.

Взяли тайм-аут

Казалось бы, база подготовлена, но пуститься с места в карьер не получилось. К примеру, на электронной площадке "Сбербанк-АСТ" многие заказчики перенесли торги, назначенные на первую нерабочую неделю, на 6-8 апреля, поскольку не успели быстро переключиться на удаленку. За месяц на площадке состоялось 76 968 закупок - меньше, чем в апреле 2019-го (98 952).

Ряд регионов отказался от большинства торгов по 44-ФЗ - на все, кроме самого необходимого

Другая крупная площадка "РТС-тендер" тоже зафиксировала снижение показателей. Так, в сегменте госзакупок здесь провели 69 743 процедуры на 234 миллиарда рублей, а годом ранее - 81685 процедур на 274,9 миллиарда. В сегменте корпоративных торгов объем лотов уменьшился на три миллиарда, а их количество - почти на семь тысяч.

По оценке гендиректора "РТС-тендер" Владимира Лишенкова, в целом рынок в первые недели самоизоляции снизился примерно на 40 процентов по 44-ФЗ и на 60 - по 223-ФЗ. К концу мая отставание сократилось до 10 и 30 процентов соответственно. Тем не менее выбор есть: ежедневно публикуется до 100 тысяч лотов. Особенно вырос объем торгов в социально значимых отраслях. Никто не отменял и аукционы по нацпроектам.

- Скорее ситуация сказалась на принципиальной позиции заказчиков: размещать закупки или нет. К примеру, ряд регионов отказался от большинства торгов по 44-ФЗ - на все, кроме самого необходимого. Другие, напротив, перенесли аукционы со второго полугодия на второй квартал. По 223-ФЗ стали чаще проводить конкурсы в электронной форме, - комментирует ситуацию руководитель торговой площадки.

Испугались скачка цен

Многие поставщики в первые недели самоизоляции переживали, что не попали в список системообразующих и формально не могут вести деятельность в нерабочие дни. Особенно несладко пришлось тем, кто выиграл конкурс до пандемии, а теперь столкнулся с угрозой попасть в реестр недобросовестных подрядчиков из-за того, что резко подорожали импортные комплектующие.

Свердловские антимонопольщики, например, в апреле, получили 85 заявлений на внесение в этот реестр, но удовлетворили 23. В прошлом году цифры были примерно такими же.

- Заинтересованные лица редко указывают, что именно коронавирус и связанные с ним ограничения повлияли на процедуру подписания контракта или его исполнение. Анализируя документы, мы принимали во внимание, что пандемия является обстоятельством непреодолимой силы, - поясняет руководитель областного УФАС Дмитрий Шалабодов. - Урегулирование финансовых вопросов между исполнителем и заказчиком происходит в гражданско-правовом порядке. Возможно расторжение контракта - весь инструментарий в 44-ФЗ прописан. Если это делается по соглашению сторон, оснований для внесения в реестр нет. И даже если заказчик подает такое заявление, а у поставщика объективно отсутствует возможность исполнить обязательства, под санкции он не попадет.

С другой стороны, пандемия де-факто сузила число участников торгов - не является ли это ограничением конкуренции?

- Процедуры в рамках 44-ФЗ проводятся исключительно в электронной форме, как и большинство по 223-ФЗ. Это позволяет участвовать в них дистанционно. Мы не мониторим снижение начальной максимальной цены контрактов, но сказать, что оно было небольшим, нельзя, так как у участников имелась возможность вести конкурентную борьбу, - ответили "РГ" в УФАС.

Он такой один

Сфера госзакупок, как известно, одна из самых коррупционноемких, поэтому логично было бы предположить, что чиновники не преминут воспользоваться моментом, чтобы "продавить" как можно больше закупок у единственного поставщика. Но в единой информсистеме с 25 марта по 30 апреля мы нашли всего 58 записей по УрФО, из них непосредственно с пандемией связана 41. В УФАС тоже ни одной жалобы на такие сделки не поступило.

- По закону заказчики обязаны уведомлять нас о заключении подобных договоров не позднее следующего дня. Чаще всего у единственного поставщика приобретается медоборудование, инструменты, расходные материалы для больниц, защитные костюмы, - перечисляет Дмитрий Шалабодов. - Мы проверяем, не было ли нарушений процедуры торгов, а не цены - это задача счетных палат. Возможно, сыграли роль жесткие санкции: за закупку у единственного поставщика без оснований должностное лицо могут оштрафовать на 50 тысяч рублей, юрлицо - на 200 тысяч.

Электронные площадки планируют сохранить многие новшества и после снятия ограничений

- На аукционах критерий - наименьшая стоимость, а это чревато снижением качества товаров и услуг, поэтому, невзирая на строгий контроль, госпредприятия все равно находят пути для заключения договоров с единственным постоянным партнером. Необходимо разработать механизм, который позволит отслеживать реальную картину сделок, - считает доцент кафедры государственного и муниципального управления УрГЭУ Майя Львова.

Сервис решает

Для электронных площадок автоматизация процессов - от размещения лотов до подписания контракта и оплаты - уже давно обыденность. Самоизоляция потребовала не только работы без сбоев, постоянной сервисной поддержки, но и дополнительного консультирования клиентов. Участники торгов отмечают быстрое внедрение онлайн-инструментов на многих площадках: ЕЭТП, B2B-Center, "ТЭК-торг", "ТендерПро", "РТС-Тендер", "Сбербанк-АСТ", ЭТП "ГПБ", OTC, ТЗС "Электра", ZakazRF, ONLINECONTRACT.

- У нас уже была широкая линейка удаленных сервисов. Мы смогли распространить проверенные технологии на новые форматы, - делится опытом гендиректор "Сбербанк-АСТ" Николай Андреев. - Расширили набор дистанционных инструментов, предоставили бесплатный доступ к некоторым уже действующим услугам. Например, до конца мая можно было бесплатно пользоваться электронным документооборотом, удаленно продлевать ЭЦП. Буквально на днях предложили абсолютно новую услугу на рынке - дистанционные собрания кредиторов без затрат на транспорт и проживание. Запущены дополнительные каналы связи, востребованы ежедневные консультационные вебинары, горячая линия и программа поддержки поставщиков.

Многое из того, что появилось во время пандемии, планируется сохранить и после снятия ограничений.

- Мы не внедряем новые решения стихийно, под влиянием ситуации, за каждым стоит четкая цель, - говорит Владимир Лишенков. - К примеру, мы первыми запустили дистанционное подписание протоколов электронных аукционов, проводящихся в рамках 44-ФЗ, - получили много благодарностей от заказчиков. Впоследствии другие площадки реализовали схожий функционал. Кроме того, за это время было запущено два новых сервиса: подтверждение добросовестности участников закупок и детализированный отчет по электронной процедуре.

К слову, не все поправки к законам о закупках вступили в силу сразу после подписания. В частности, снижение минимального порога обеспечения с 5 до 0,5 процента произойдет только с 1 июля.

- Это очень существенно, особенно по крупным контрактам, - уточняет Майя Львова. - Увеличение доли закупок малого объема с 5 до 10 процентов облегчит жизнь заказчикам, которым нужен товар быстро. Раньше они сильно превышали порог "быстрой" закупки, за что получали штрафы. Несмотря на отрицательный прогноз (ожидается, что в целом по году рынок закупок просядет процентов на 10-15), предпринимателям нужно и дальше участвовать в них: здесь есть спрос и гарантия оплаты.

- В ряде отраслей ожидается ускоренное развитие, например в строительстве, автопроме. Реализация нацпроектов также будет поддерживаться, в том числе через госзакупки. Кроме того, в последние месяцы онлайн-торговля стала своего рода спасательным кругом для большого числа малых и средних предприятий. Всем хочется процедурной скорости и высокого темпа деловой активности с гарантией заработка. Е-commerce вполне отвечает этим критериям, - подчеркивает Владимир Лишенков.