Путин пожелал Комаровой успехов на выборах на пост главы ХМАО

Президент отметил, что Ханты-Мансийский автономный округ под руководством Натальи Комаровой развивается успешно - есть все основания претендовать на следующий срок.

На видеовстрече с главой государства Комарова заявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах осенью.

"Показатели впечатляют... Все это в целом дает вам основания претендовать на избрание в следующий раз, на предстоящих выборах в сентябре этого года. Могу пожелать вам успехов", - сказал Владимир Путин.

Глава государства оценил объем строительства - значительно выше, чем в среднем по стране, но обратил внимание на сокращение сельхозпроизводства и высокую долю аварийного жилья, его расселение могло бы стать одним из приоритетов в работе региональных властей.

Комарова пригласила президента в регион, чтобы обсудить формирование комфортной городской среды в малых городах и экологическую безопасность. "Спасибо за приглашение, обязательно им воспользуюсь. Конечно, приеду", - ответил Путин.