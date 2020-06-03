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03.06.2020 18:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин пожелал Комаровой успехов на выборах на пост главы ХМАО

Текст: Кира Латухина

Президент отметил, что Ханты-Мансийский автономный округ под руководством Натальи Комаровой развивается успешно - есть все основания претендовать на следующий срок.

На видеовстрече с главой государства Комарова заявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах осенью.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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"Показатели впечатляют... Все это в целом дает вам основания претендовать на избрание в следующий раз, на предстоящих выборах в сентябре этого года. Могу пожелать вам успехов", - сказал Владимир Путин.

Глава государства оценил объем строительства - значительно выше, чем в среднем по стране, но обратил внимание на сокращение сельхозпроизводства и высокую долю аварийного жилья, его расселение могло бы стать одним из приоритетов в работе региональных властей.

Комарова пригласила президента в регион, чтобы обсудить формирование комфортной городской среды в малых городах и экологическую безопасность. "Спасибо за приглашение, обязательно им воспользуюсь. Конечно, приеду", - ответил Путин.

Власть Работа власти Регионы Президент Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО

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