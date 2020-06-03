Театр Николая Коляды объявил о закрытии

Один из самобытнейших театров страны - екатеринбургский "Коляда-театр" - закрывается из-за полного безденежья. Об этом известил его основатель и руководитель знаменитый драматург и режиссер Николай Коляда: "Мы частный театр, у нас нет субсидий и живем мы за счет проданных билетов, давая по два-три спектакля в день, никаких иных источников дохода у нас нет", - подтвердил он в ответ на звонок из "РГ". - Последний спектакль "Трамвай "Желание" сыграли в середине марта, но нам пригрозили штрафами, и мы играть перестали. А запасов никаких у нас нет, руководство области обещает помощь только осенью, а как до нее дожить?! Я некоторое время пытался стримить и донатить, но содержать коллектив в 69 человек просто не на что. Артисты идут в курьеры и грузчики, потому что сейчас даже добыть немного денег, поработав в рекламе или на корпоративе, невозможно".

Сообщение повергло в ужас сотни тысяч поклонников театра и в России, и за ее пределами. Оно стало еще одним сигналом бедствия, постигшего театральное сообщество всего мира. "Коляда-театр" - не просто талантливая труппа, но и явление в культурной жизни, это уральская школа драматургов, режиссеров и актеров, это фестивали и конкурсы, это целый пласт искусств, создаваемый талантом Николая Коляды на протяжении двух десятков лет и уже вошедший в историю.

"Есть сферы деятельности, которые пострадали от пандемии больше всего, и одна из них - это культура. Как помочь театральным коллективам, которые не находятся на государственном обеспечении, но являются значимыми явлениями российской культуры?" - так начинается открытое письмо, опубликованное в "фейсбуке" московского театра "Геликон-опера". "Уникальный "Коляда-театр" в Екатеринбурге стал меккой для театралов всей страны, - пишут авторы письма режиссер Дмитрий Бертман и его коллеги по "Геликону". - Это театр, который творит историю современного искусства. На его ежегодных гастролях в Москве залы забиты! Но сейчас театр оказался в ужасной ситуации, когда само его существование под угрозой. Как никто, он нуждается в поддержке".

Даже в самые тяжелые годы страна понимала: национальная культура - это престиж государства, она бесценна

Ситуация типична. В отчаянном положении отпочковавшийся от "Коляда-театра" Центр современной драматургии. Он уже несколько лет дает свои спектакли в арендованном помещении, но платить за аренду нечем, не говоря о зарплате 17 штатным сотрудникам. Как рассказывает худрук ЦСД, ученик Николая Коляды Антон Бутаков, "аренда - наша главная беда: мы четвертый месяц не платим и рискуем оказаться на улице. Арендодатели относятся к нам очень по-человечески, за что им огромное спасибо, но долги уже зашкаливают за миллион. Были кое-какие накопления, но они ушли в первый же месяц. Пытаемся заработать онлайном - у нас большая интернет-программа в соцсетях, показываем записи спектаклей, концерты даем, заработанное идет артистам: вчера выдал по 4 тысячи, в месяц актеры получают до 10 тысяч. Они ищут дополнительные заработки - работают курьерами и т.д. Работа идет круглые сутки: ищем деньги, гранты, но пока безрезультатно. Репетируем: ведь когда-то же это все закончится! А ведь дела у нас шли хорошо, было много запланированных гастролей и фестивалей, в том числе зарубежных, приглашения идут даже сейчас. Наверное, сразу после открытия театра два года назад надо было начинать копить на черный день, чтобы теперь выжить, но кто мог ожидать такого! Мы отреагировали очень оперативно, быстро перешли на онлайн-формат, но ситуация, честно говоря, патовая".

Как известно, государственным театрам оказывается правительственная помощь, частные же, а их в стране уже немало, остались забытыми - за исключением цирков и учреждений, которые работают с животными. О животных позаботились - это хорошо и гуманно, но в частных театрах всерьез бедствуют люди, и они день ото дня теряют надежды.

Помочь любимым театрам пытаются всем миром: по словам Коляды, шлют по пятьдесят, по сто рублей, кто-то - тысячу, на помощь идут известные деятели искусств, присылая из личных средств кто сколько может. В открытом письме проректор Российской академии музыки имени Гнесиных профессор Дина Кирнарская своевременно вспоминает о знаменитых меценатах, которые остались в истории не как промышленники, бизнесмены, воротилы, а именно как покровители искусства: "Фамилия Медичи ассоциируется лишь с искусством Возрождения, вдову фон Мекк не знал бы никто, не протяни она руку помощи Чайковскому, а промышленника Соломона Гуггенхайма помнят лишь по названию музея его имени"... Даже в самые тяжелые годы советской власти "руководящие товарищи понимали, что культура - источник престижа и денег для государства. В нынешние времена, когда имидж - все, престиж дороже денег, и его источником являются Гергиев и Нетребко, Мацуев и Репин, Захарова и Вишнева, Сокуров и Звягинцев, Серебренников и Курентзис, Бертман и Черняков... Есть о чем задуматься, составляя списки государствообразующих предприятий". Так заканчивается письмо известных деятелей искусств, посланное в наш встревоженный мир как напоминание о том, что выгрести в бурю мы сможем только все вместе. Помогая друг другу, бросая утопающим спасательный круг и оберегая все то, что дорого душе и сердцу, что было и будет нам жизненно необходимым.