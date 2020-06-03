В Тюмени волонтеры штаба #МыВместе регионального отделения ОНФ в партнерстве с "Опорой России" передали девять тысяч перчаток, пять тысяч масок и 172 антисептика общественной организации "Богадельня" и центру помощи "Милосердие". Последняя, приютившая около сотни бездомных и безработных, вновь на карантине, сотрудники вместе с руководителем Андреем Якуниным не покидают подопечных, переживая самый, пожалуй, тяжелый за все годы существования период.

В пандемию количество оставшихся без крова и доходов резко возросло, тогда как финансовые ресурсы "Милосердия" почти иссякли, выросли долги. Ранее организация получала часть средств из бюджета как поставщик госуслуг, помогая попавшим в беду восстанавливать документы, проходить медобследование и лечиться, оформлять инвалидность. Кому находили работу, кого пристраивали в интернаты. Режим ограничений прервал эти процедуры. Выручили синодальный отдел по социальному служению РПЦ, меценаты, но по-прежнему ощущается острая нехватка денег. Андрей Якунин обратился к землякам с просьбой помочь постояльцам "Милосердия".

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Реквизиты для пожертвований, а также список необходимых вещей и продуктов размещены на странице "Милосердие" "ВКонтакте".

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