Ученые придумали, как продлить жизнь жидкокристаллическим экранам

- Проблемы в работе жидкокристаллических дисплеев, как правило, связаны с изменением ионной проводимости жидких кристаллов, - пояснили в университете. - Проводимость влияет как на качество передаваемого изображения и может привести к выходу из строя управляющей электроники. Примесные (то есть загрязняющие) ионы в слое жидкого кристалла возникают по многим причинам: ЖК-молекулы могут разлагаться под действием электрического поля, светового излучения, радиации. Избежать подобных случаев можно, отслеживая изменения в электрической проводимости. Но ее сложно измерить в ЖК-дисплеях. Исследование ученых ЮУрГУ решило эту проблему.

По словам руководителя группы исследователей, доцента физического факультета Института естественных и точных наук ЮУрГУ Федора Подгорнова, для решения этой проблемы ученые рассмотрели возможность использовании не тока проводимости, а тока смещения.

Для проверки предложенного метода они провели исследования влияния наночастиц на проводимость жидкокристаллического слоя в ЖК-ячейке. Их внедрение привело к увеличению сопротивления жидкокристаллического слоя и уменьшению времени электрооптического переключения жидких кристаллов.

Поскольку с помощью этих измерений можно будет диагностировать ЖК-дисплеи, будет облегчена работа в сферах медицины, авиации, космоса - там, где выход дисплеев из строя может привести к необратимым последствиям.

Более того, в ЮУрГУ считают, что результаты работы могут быть востребованы в органической электронике и биологии.

- Сейчас мы проводим детальные исследования с целью учета влияния других физических эффектов в частности релаксации двойных электрических слоев, формирования пространственного заряда. Будущие исследования будут также сконцентрированы на исследовании возможности измерения нелинейной ионной проводимости и идентификации механизмов, ответственных за ее возникновения", - пояснил Федор Подгорнов.