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03.06.2020 15:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Уральские пожарные спасли лосенка из канавы

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области

В Талице - городе, что почти на границе Свердловской и Тюменской областей - непривычную для себя работу пришлось выполнить местным пожарным. Спасателей МЧС позвал на выручку районный инспектор по охране животного мира: надо было вытащить провалившегося в глубокую канаву молодого лося.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области
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"История произошла второго июня. Утром на пункт связи 86-ой пожарно-спасательной части поступила информация, что на улице Заозерной в яму провалился лосенок и не может выбраться", - рассказали в пресс-службе главка МЧС Среднего Урала.

Огнеборцы прибыли на место, подключили к спасательной операции представителей местного общества охотников и рыболовов.

Из канавы лосенка доставали с помощью веревки: он был напуган, и так устал, что почти не сопротивлялся пришедшим на подмогу людям. На все потребовалось около часа. Животное благополучно вытащили из западни, осмотрели, и, убедившись, что с ним все в порядке, отпустили в лес.

Общество Природа Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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