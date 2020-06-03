Уральские пожарные спасли лосенка из канавы

В Талице - городе, что почти на границе Свердловской и Тюменской областей - непривычную для себя работу пришлось выполнить местным пожарным. Спасателей МЧС позвал на выручку районный инспектор по охране животного мира: надо было вытащить провалившегося в глубокую канаву молодого лося.

"История произошла второго июня. Утром на пункт связи 86-ой пожарно-спасательной части поступила информация, что на улице Заозерной в яму провалился лосенок и не может выбраться", - рассказали в пресс-службе главка МЧС Среднего Урала.

Огнеборцы прибыли на место, подключили к спасательной операции представителей местного общества охотников и рыболовов.

Из канавы лосенка доставали с помощью веревки: он был напуган, и так устал, что почти не сопротивлялся пришедшим на подмогу людям. На все потребовалось около часа. Животное благополучно вытащили из западни, осмотрели, и, убедившись, что с ним все в порядке, отпустили в лес.