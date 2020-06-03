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03.06.2020 09:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Уральские ученые разработали метод быстрого поиска метеоритов

Текст: Татьяна Воробьева
Группа ученых Уральского федерального университета вместе с коллегами из Финляндии, Испании и Канады разработала новый метод классификации метеороидов. "Он поможет усилить защиту планеты и получать более достоверные данные о "космических пришельцах", - считают в вузе.
Фото: iStock/dottedhippo Фото: iStock/dottedhippo
Фото: iStock/dottedhippo

Если коротко, ученые относят каждое метеорное событие к определенной группе с помощью двух уравнений: одно описывает, как высота метеорного тела меняется в зависимости от его скорости, другое отражает зависимость массы от скорости метеороида.

Фото: Артем Коротаев/ ТАСС
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Разработчики убеждены: поскольку при такой методике исключен человеческий фактор и субъективность предположений (вводные данные подвергаются компьютерной обработке), то в итоге можно точно и быстро определить метеоритные падения, а затем место "приземления" объекта.

Как подчеркнули в пресс-службе УрФУ, это помогает оперативно находить внеземные тела и получать достоверные сведения об их составе до того, как они окислятся - в конечном итоге, можно получить ценную информацию об орбитах этих тел до столкновения с Землей и о развитии и строении Солнечной системы.

"Помимо прочего, метод способствует защите планеты от астероидно-кометной опасности. По размеру и свойствам космического тела исследователи могут предсказать последствия его падения на Землю и понять, сгорит ли оно в атмосфере", - отметили в вузе, напомнив, что ежегодно на Землю падает около ста тысяч тонн метеорных тел.

Между тем

Предыдущий метод классификации был разработан аж в 1976 году, и на протяжении многих лет альтернативы ему не было. Но большое количество переменных и гипотетический характер таких из них, как плотность и масса, приводили к искаженности результатов. В конце концов, потребовалось пересмотреть подход к проблеме.

Методология, кстати, уже опубликована в авторитетном астрофизическом издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. А сам метод апробировали на 278 метеорных событиях, зафиксированных австралийской мониторинговой сетью.

Общество Космос Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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