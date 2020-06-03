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03.06.2020 15:40
Проект: В регионах

Вакансия из-под прилавка

Прирост безработицы дают мелкорозничная торговля и сфера услуг
Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 120(8174)
Не секрет, что введенные ограничения привели к обострению ситуации на рынке труда. Коэффициент напряженности на 27 мая в УрФО составил 2,87 - на одну вакансию пришлось почти три человека, тогда как до режима повышенной готовности практически для каждого безработного имелось свободное место.

Эксперты утверждают: особенность нынешнего кризиса - развитие событий по уникальному, ранее не наблюдаемому сценарию. В предыдущие сложные периоды основной прирост безработных давали крупные предприятия, падала покупательская способность населения, в итоге хуже чувствовал себя и малый бизнес.

Нынешнюю ситуацию называют перевернутой, потому что удар вначале пришелся по МСБ, а не по реальному сектору. На рынок труда массово вышли работники розничной торговли и сферы услуг. В меньшей степени, но добавили негатива строительство, автотранспортные перевозки. Стабильность сохраняется лишь в сельском хозяйстве: даже пандемия не отменила посевную кампанию.

Фото: iStock
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Крупных промышленных предприятий на этот раз в зоне кадровой турбулентности тоже нет. Впрочем, отмечают эксперты, сокращать им особо некого: глобальная оптимизация проведена раньше, в строю квалифицированный персонал, который лучше сберечь. В подтверждение тому специалисты главного управления по труду и занятости населения Челябинской области говорят, что перечень заявивших о грядущих массовых сокращениях предприятий в последнее время не изменился: в нем восемь организаций, шесть из которых с государственным участием. Количество высвобождаемых - 1647 человек, из которых фактически пойдут под сокращение 286, и этот показатель идет на спад.

Зато в сравнении с 1 апреля, когда все только начиналось, произошел резкий, на 400 процентов, прирост впервые ищущих работу, тех, кто ранее не оформлял трудоустройство, и длительно неработающих. Именно такая модель трудовых отношений характерна для МСБ. Почти половина зарегистрированных в службе занятости граждан - жители Челябинска и Магнитогорска, где торговля более развита.

Похожая картина и на всей территории Большого Урала: выше прирост безработных на тех территориях, где выше доля торговли и сферы услуг в ВРП. Не противоречит этому и общероссийская статистика: заметнее самоизоляция сказалась на рынке труда даже не в столице, а в Краснодарском крае с его развитым ресторанным, гостиничным, туристическим бизнесом.

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Характерной особенностью сегодняшнего дня является также свертывание трудовой миграции, прекратившийся экспорт рабочих рук из ближнего и дальнего зарубежья. Хотя применительно к Южному Уралу речь может идти лишь о нескольких тысячах человек, что не сильно меняет сложившуюся картину. При этом произошла ротация: к сезонной работе по ремонту дорог вместо выходцев из бывших союзных республик стали привлекать местных жителей.

Сложнее заменить высококвалифицированных иностранных специалистов. К примеру, Магнитогорский металлургический комбинат и крупная китайская компания "Синостил" заключили соглашение, в соответствии с которым 640 специалистов из Поднебесной должны были оказать ММК помощь в модернизации коксохимического производства. Учитывая значимость проекта для экономики и экологии территории, правительство региона обратилось в Минтруд РФ с просьбой разрешить въезд иностранным специалистам и побыстрее оформить документы, как только это станет возможно.

Прямая речь

Владислав Смирнов, начальник главного управления по труду и занятости населения Челябинской области:

- Нынешнюю статистику определяет и продолжительность выплат повышенных пособий по безработице. Они сейчас сильнее мотивируют обращаться в службу занятости. Так не регистрируемая ранее безработица выходит на свет, переходит в разряд регистрируемой. Но количество вакансий с начала пандемии снизилось не катастрофически - с 23 до 22,5 тысячи. Позитивная динамика проявится, когда режим самоизоляции ослабеет, потребительский трафик восстановится. Малый бизнес раньше отреагировал на ограничения, он же способен и быстрее регенерировать. Как только увеличится людской поток, в этом секторе начнут появляться вакансии.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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