Коммунальная организация "Водный Союз" заявила, что не может продолжать плановую замену ветхих канализационных и водопроводных сетей из-за отсутствия средств.

Тем временем в Кургане чуть ли не каждую неделю перекрывают то одну, то другую улицу из-за провалов на месте канализационных трубопроводов, проходящих под дорожным полотном. За четыре месяца на городских коллекторах произошло уже 14 инцидентов, тогда как за весь прошлый год их было 27, а в 2018-м - 22. Коммунальщики поясняют: грунт оседает из-за разрушения верхнего свода трубопровода, потому что 96 процентов канализационных и 75 процентов водопроводных сетей имеют стопроцентный износ.

- С 2013 года плановые работы по замене ветхих сетей проводились каждый год и не останавливались даже зимой, - говорит генеральный директор компании Владимир Овсянников. - До 2015 года предприятию удавалось привлекать на эти цели заемные средства. Однако любые инвестиции должны иметь понятный источник возврата. Поскольку в существующем тарифе не была заложена инвестсоставляющая, дальнейшее привлечение займов стало невозможным. Деньги инвесторам до сих пор не возвращены.

Ежегодное недофинансирование, по информации компании, составляет 300 миллионов рублей. Дефицит образовался из-за отсутствия инвестиционной программы. К тому же курганские коммунальщики считают, что из года в год им утверждают экономически необоснованный, заниженный тариф на водоснабжение и водоотведение. Раньше они находили возможность ремонтировать сети за счет оптимизации расходов предприятия. Кроме того, три года подряд, с 2017-го по 2019-й, выигрывали объявляемый администрацией Кургана конкурс на получение субсидии из городского бюджета. Нынче собственные резервы иссякли: 2020-й станет первым годом без плановых ремонтов, заявили в "Водном Союзе". Помимо труб не удастся заменить неисправную запорную арматуру на сооружениях водопровода, полностью отменены ремонты строительных конструкций водозаборов "Арбинка" и центра города. Вышедшие из строя насосы на станциях водопровода и канализации тоже не на что обновлять. На устранение аварий, в том числе провалов на дорогах, денег также недостаточно. Парк спецтехники предприятия остался без запасных частей. Из-за низких зарплат текучесть кадров достигла 30 процентов.

Ежегодное недофинансирование составляет 300 миллионов рублей. Дефицит образовался из-за отсутствия инвестиционной программы

- "Водный Союз" - тарифная организация: источником финансирования ремонта сетей являются средства, полученные по тарифу от потребителей услуг, - напоминает руководитель. - Здесь большое значение имеет объем отпуска ресурса. К сожалению, водопотребление в Курганской области ниже как среднероссийского, так и показателя Уральского федерального округа.

Кстати, нормативный срок службы железобетонных труб составляет 20 лет. Большинство трубопроводов Кургана 1970-1980-х годов постройки. По предварительным подсчетам, стоимость мероприятий, необходимых для полного обновления систем водоснабжения и водоотведения города, составляет почти 22 миллиарда рублей.

В администрации Кургана на заявление "Водного Cоюза" отреагировали спокойно.

- На заседаниях городского штаба по подготовке к отопительному сезону всегда присутствует заместитель главного инженера компании, все вопросы, которые возникают со стороны управляющих компаний, председателей ТСЖ, ЖСК, департамента ЖКХ, там разбираются, - ушел от прямого ответа на вопрос "РГ" о сложившейся в сфере водоснабжения ситуации первый заместитель главы Кургана Андрей Жижин.

Напомним, "Российская газета" уже не раз писала о спорах водоснабжающей организации с городскими властями и региональным тарифным департаментом, которые идут не первый год. Чтобы поддерживать коммунальное хозяйство в рабочем состоянии, организация просила поднять тариф на свои услуги на 40 процентов. Город, учитывая социальный эффект подобных мер, на повышение не пошел, а тарифный департамент даже снизил с этого года на 6,2 процента тариф на водоснабжение. Суд компания проиграла.

Пока стороны выясняют, кто прав, в Кургане стартовала подготовка к новому отопительному сезону. Хотя основная нагрузка в этом вопросе лежит на организации "Тепловые сети", ряд вопросов энергетикам приходится решать совместно с "Водным Союзом", ведь сети водоснабжения и канализации часто проходят рядом с тепловыми. Да и с подготовкой систем отопления пока не все гладко.

- В городе требуют замены около 70 процентов магистральных сетей, - пояснил директор предприятия "Тепловые сети" Сергей Тарасов. - Мы сейчас вынуждены заниматься аварийно-восстановительным ремонтом, а не планово-предупредительным.

По данным теплоэнергетиков, стоимость ремонтной кампании составляет около 160 миллионов рублей - это лишь 30-40 процентов от необходимого. На балансе организации 668 километров сетей. По большому счету, в городе нужна глобальная модернизация всего коммунального хозяйства. Но пока хватает ресурсов лишь на аварийное латание дыр.