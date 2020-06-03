В Курганской области разрешили работу фитнес-центров, занятия физкультурой и спортом, также открываются СПА, массажные салоны, солярии при условии соблюдения ими рекомендаций Роспотребнадзора.

Жителям больше не нужно отправлять смс при выходе из дома, время пребывания на улице не ограничено. Для пенсионеров старше 65 лет и людей с серьезными хроническими заболеваниями по-прежнему сохраняется рекомендация находиться дома. При этом выезды на дачные участки разрешены.

По данным оперштаба на 3 июня, в регионе выписаны 10 человек, которым был поставлен диагноз "новая коронавирусная инфекция". Всего выздоровели 144 человека. С начала регистрации заболеваемости в области зафиксировано 259 случаев COVID-19 . Под медицинским наблюдением находятся 3132 человека, в том числе 498 по контакту. На инфекцию проведено более 30 тысяч исследований.

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