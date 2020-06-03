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03.06.2020 11:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижневартовске физрука задержали по подозрению в педофилии

Текст: Татьяна Воробьева

В Нижневартовске школьный учитель физкультуры стал фигурантом уголовного дела о совращении несовершеннолетних.

По версии следствия, 59-летний педагог с 2015 по 2020 год "неоднократно совершал в помещении школы развратные и иные действия сексуального характера в отношении учениц". Правоохранительные органы располагают сведениями о как минимум трех потерпевших: двум девушкам на момент совершения преступления было 15 лет, одной - 16.

Фото: iStock
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Долгое время жертвы педофила не решались заявить о случившемся, так как опасались огласки и мести с его стороны (помимо прочих угроз, учитель мог повлиять на результаты их итоговой аттестации). Факты насилия над девочками всплыли наружу благодаря подруге одной из потерпевших: она узнала, что случилось, и обратилась к стражам порядка с просьбой проверить, так ли все было на самом деле.

"В ходе опроса учениц и педагогов учебного заведения факт домогательства к несовершеннолетним подтвердился", - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета Югры.

Первого июня полиция и ОМОН задержали подозреваемого, когда он пытался убежать из школы. Возбуждено дело по статье "развратные и иные насильственные действия сексуального характера". Расследование продолжается: проверяются еще несколько эпизодов. По данным СК, руководство школы могло скрывать информацию о происходящем, так как девочки на непристойное поведение физрука ранее уже жаловались.

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