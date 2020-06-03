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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сургуте байкеров будут судить за разбой и хранение оружия

Текст: Татьяна Воробьева

В Сургуте пятеро членов мотоклуба предстанут перед судом за серию преступлений.

По данным правоохранительных органов, они в составе организованной группы действовали с 2001-го по 2019-й в Сургуте и других регионах. Целью их было завладение чужим имуществом - в поле их внимания попали в том числе, и другие байкеры.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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"Путем разбойных нападений, вымогательств и краж, с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия, они похитили автомобиль, мотоциклы, бытовую технику и другие ценные предметы и вещи", - говорится в сообщении прокуратуры Югры.

От рук банды пострадали шесть человек. Материальный ущерб составил более миллиона рублей. Во время расследования почти все похищенное нашли и вернули законным хозяевам. Один из потерпевших, чье имущество не было обнаружено, предъявил иск на сумму около ста тысяч рублей.

Кстати, как выяснилось в процессе дела, в одном из боксов в гаражном кооперативе в Сургуте организатор банды хранил боеприпасы, оружие и взрывчатку.

"Один из соучастников заключил с досудебное соглашение о сотрудничестве, его уголовное дело выделено в отдельное производство и уже находится на рассмотрении. Все фигуранты заключены под стражу", - передает прокуратура автономного округа.

Среди вменяемых байкерам статей - "разбой" и "незаконное хранение огнестрельного оружия". Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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