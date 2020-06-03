Курганская областная Дума предложила ужесточить административную ответственность за предпринимательскую деятельность без госрегистрации в качестве ИП или юрлица. Сейчас санкция статьи КоАП РФ за незаконное предпринимательство предусматривает штраф от 500 до 2000 рублей, его предлагается поднять до 5-10 тысяч, а за повторное правонарушение - 20-30 тысяч рублей.

По словам разработчиков законопроекта, нелегальный бизнес наносит серьезный ущерб государству в виде неуплаченных налогов и взносов. Как отмечают курганские налоговики, санкции по статье за незаконное предпринимательство даже ниже, чем размер госпошлин за регистрацию в качестве ИП или юрлица, которые составляют 800 и 4000 рублей соответственно. И уж вовсе несопоставимы штрафы с выгодой, которую получают теневые коммерсанты.

По данным ФНС, два процента безработных купили недвижимость площадью свыше 100 квадратных метров, 4,5 процента - автотранспорт

- Не секрет, что некоторые предприимчивые люди неплохо зарабатывают на нелегальной продаже алкоголя, - привел пример глава комитета по экономической политике облдумы Евгений Кафеев. - Если попадутся, заплатят штраф - и идут дальше торговать. Для них это небольшая сумма. Значит, надо сделать так, чтобы им было невыгодно.

Подсчитать даже примерное количество нелегальных бизнесменов в Курганской области невозможно: контролирующие и надзорные органы их отчетов не получают. Тем не менее вычислить таковых реально. Так, по информации ФНС и ТФОМС, в 2018-2019 годах около 30 процентов неработающих трудоспособных граждан в Зауралье приобрели весьма дорогое имущество. Скажем, два процента безработных купили недвижимость площадью свыше 100 квадратных метров, 4,5 процента - автотранспорт, в том числе 0,2 - автомобили мощностью более 180 лошадиных сил и 1 процент - грузовики. Очевидно, что не на пособие по безработице.

Кстати, Курганская облдума еще в 2016 году по инициативе региональных управлений МВД и ФНС выходила с законодательной инициативой об увеличении штрафных санкций по статье 14.1 КоАП, но проблема так и осталась нерешенной. Теперь законопроект готов и его отправят для рассмотрения в Совет законодателей при Федеральном собрании РФ.

Комментарий

Алексей Чуев, бизнес-омбудсмен Курганской области:

- По данным ряда источников, в России примерно 40 процентов экономики находится в серой зоне. Вред от незаконного предпринимательства переоценить трудно, хотя предпринимательством это, по большому счету, назвать нельзя, потому что люди действуют в обход законов, создают недобросовестную конкуренцию на рынке, мешают тем, кто работает честно. Поэтому мы, конечно, поддерживаем ужесточение санкций. Как показала пандемия, работать незаконно становится невыгодно: все меры господдержки пострадавшим от коронавируса отраслям рассчитаны на легальный бизнес, официально трудоустроенных работников. Мне поступали обращения от людей, утверждавших, что занимаются предпринимательством без регистрации, с просьбами помочь с кредитами и субсидиями. Но как, если по документам ни он, ни его работники нигде не числятся? Так что есть повод задуматься о выходе из тени.