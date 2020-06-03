Приостановка работы ряда предприятий из-за карантинных мер повлияла на экономические показатели апреля. Потребительский спрос сократился почти на 20 процентов, а промышленное производство, по данным Росстата, просело на 6,6 процента. Снижение оказалось менее глубоким, чем ожидали эксперты. С середины мая экономика начала оживать вслед за возобновлением работы предприятий, и российские регионы ищут самые разные точки роста своих экономик.

Строительство остается точкой роста региональных экономик: например, на Дальнем Востоке связанные с пандемией ограничения почти не отразились на темпах ввода инфраструктурных объектов и жилья. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Так, в Ленинградской области делают ставку на агропромышленный комплекс. Регион занимает лидирующие позиции в стране по многим показателям: первое место - по производству яиц и по молочной продуктивности коров, второе - по поголовью птицы, третье - по выращиванию форели. Однако власти признаются, что такие эффектные показатели достигнуты с помощью государственной поддержки.

- Сельхозпроизводителям Ленинградской области с начала года направлено 2,5 миллиарда рублей, что на 500 миллионов рублей больше, чем в прошлом году, - сообщили в правительстве Ленобласти. - Это позволило хозяйствам работать в штатном режиме, продолжать реализацию инвестиционных проектов, закупку современной техники и оборудования.

Для Санкт-Петербурга приоритетным направлением остается строительство социальных объектов, которое сильно проседает по сравнению с объемами введенного в строй жилья, и реализация крупных инфраструктурных проектов. В прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме было заключено 27 соглашений на общую сумму 182 миллиарда рублей, в том числе о развитии Кронштадта и строительстве Широтной магистрали скоростного движения. На этот проект в 2020 году было запланировано выделить из бюджета города один миллиард рублей. А вот от транспортной реформы в связи с пандемией коронавируса пришлось отказаться, и это сэкономило городской казне около 10 миллиардов. Адресная инвестиционная программа города сокращается на 33,2 миллиарда рублей.

Наладить кооперацию бизнеса регионам помогают в том числе цифровые технологии

В Вологодской области для восстановления экономики разработан целый антикризисный проект, получивший название "Синергия роста 2.0". С его помощью планируется поддержать на плаву предприятия малого и среднего бизнеса.

- В основу проекта положено объединение крупного, среднего и малого бизнеса с целью обеспечения синергетического эффекта от их совместной деятельности, - рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. - Правительство области заинтересовано в развитии внутрирегионального кооперационного взаимодействия, в увеличении объема закупок товарно-материальных ценностей и услуг между предприятиями крупного, среднего и малого бизнеса, работающими в нашем регионе.

Наладить кооперацию предполагается в том числе с помощью цифровой платформы "Электронная бизнес-кооперация", сегодня на ней размещено уже более 18 тысяч заказов от крупных компаний Вологодской области. В дальнейшем здесь же будут размещаться государственные и муниципальные заказы, а крупным вологодским холдингам, которые имеют производственные площадки в других регионах РФ, предложено подтянуть и их.

А вот в Псковской области, похоже, больше всего надеются на помощь федерального бюджета. Регион уже получил из госказны 250 миллионов рублей, а рассчитывает на целый антикризисный пакет мер поддержки. Например, за счет расширения перечня наиболее пострадавших отраслей. Псковитяне предлагают включить в него предприятия легкой промышленности, а также компании, торгующие в розницу непродовольственными товарами, и организации, в отношении которых еще действуют ограничительные мероприятия.

"Ковидные" ограничения почти не отразились на темпах строительства мощных производств на Дальнем Востоке, которые еще до ввода в эксплуатацию стали точками роста в ДФО. В Амурской области близ города Свободного с октября 2015 года возводится газоперерабатывающий завод. Предприятие станет одним из крупнейших в мире: его проектная мощность - 42 миллиарда кубометров газа в год. По словам председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, объем инвестиций в создание Амурского ГПЗ вместе со всей инфраструктурой составит 950 миллиардов рублей. Для этого объекта компания привлекла крупнейшее в своей истории проектное финансирование, заняв 786 миллиардов.

Завод готов уже более чем на 60 процентов. На двух из шести технологических линий идут пусконаладочные работы - их введут в эксплуатацию в 2021 году. Еще на двух устанавливают газоразделительное оборудование. Тем временем в конце мая в немецком Бремене отгрузили модули холодного блока сырьевого газа и компрессоры для четвертой линии. Эта партия крупногабаритного груза придет в Приамурье через три месяца.

ГПЗ уже дал импульс социально-экономическому развитию Амурской области.

В Свободном строится микрорайон на пять тысяч жителей - с многоквартирными домами, поликлиникой, детсадом, школой, ДК, спорткомплексом. В пиковый период на стройплощадке завода будет задействовано около 15 тысяч человек, в том числе амурчане. Количество рабочих мест на самом ГПЗ - около трех тысяч. Затронута и сфера образования. "На базе Амурского государственного университета совместно с Губкинским университетом создан научно-образовательный центр, который участвует в разработке программ высшего образования по направлению подготовки "Химическая технология". Планируется факультативный курс "Технология получения гелия" специально для студентов АмГУ, которые будут работать на Амурском ГПЗ", - рассказал ректор АмГУ Андрей Плутенко.

Стратегически важным для Дальнего Востока и отечественного кораблестроения стало возведение судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье. Суммарные инвестиции в него оцениваются в 202,2 миллиарда рублей.

- Это первая в России верфь крупнотоннажного судостроения. На наших глазах она становится крупнейшей в стране, - отметил гендиректор ССК "Звезда" Сергей Целуйко. - Строительство комплекса должно завершиться в 2024 году. Сейчас функционируют объекты первой очереди.

12 мая со стапеля верфи был спущен на воду "Владимир Мономах" - первый российский танкер типа "Афрамакс", предназначенный для перевозки нефти в неограниченном районе плавания. "Звезде" заказано уже 12 судов такого типа. А всего, по словам гендиректора, в портфеле заказов предприятия свыше 30 единиц.

Вторая очередь предусматривает введение в эксплуатацию сухого дока и цехов полного цикла для производства крупнотоннажных судов и морской техники. Вокруг "Звезды" формируется судостроительный кластер, который максимально локализует в Приморье технологическую цепочку для создания продукции верфи.

Сейчас на ССК трудятся более 3,5 тысячи человек, из них 87 процентов - жители Приморского края. К 2024 году число работников превысит 7 тысяч. До 2023 года планируется построить около 5790 квартир и полностью обеспечить работников "Звезды" жильем.

На юге страны строят "экономику будущего": при разработке "Стратегии-2030" правительство Ростовской области заявило, что регион намерен строить экономику нового типа, основанную на самых перспективных и наиболее маржинальных отраслях экономики XXI века. Среди них промышленность и логистика, оптовая торговля, а также агропромышленный комплекс и зеленая энергетика. Последние две сферы растут даже в условиях замедления российской и мировой экономики.

В Ростовской области локализуют производство ключевых узлов для ветростанций

- Доходы России от экспорта сельхозпродукции превышают выручку от продажи вооружения. При этом президент поставил задачу удвоить выручку агроэкспорта к 2024 году. И Ростовская область, которая является крупнейшим регионом-агроэкспортером страны, закономерно делает ставку на сельское хозяйство, - говорит советник президента Торгово-промышленной палаты Ростовской области по АПК Юрий Корнюш. - Основные направления - глубокая переработка зерна, овощеводство и переработка овощей, молочное и мясное животноводство.

За последний год несколько крупных проектов было заморожено. Отложено строительство крупного завода по производству аминокислот из пшеницы и комплекса по производству индейки. Но сомнений в том, что эти проекты будут реализованы, нет. По словам Юрия Корнюша, спрос на их продукцию есть и в России, и за рубежом. Особенно интересны для Ростовской области страны Магриба, арабские государства, а также Индонезия, Таиланд и Вьетнам.

140 миллиардов рублей составят инвестиции в производство узлов для ветростанций в Ростовской области

Своей нефти и газа в регионе нет, поэтому большое внимание власти уделяют развитию "зеленой" энергетики. Сегодня здесь строят пять промышленных ветровых электростанций общей установленной мощностью 440 МВт. Правда, Ростовская область и без этих пяти ВЭС - энергопрофицитный регион. Как сообщил глава области Василий Голубев, на Дону сегодня ежегодно производится 29,9 миллиарда кВт/ч электроэнергии (в основном за счет работы Ростовской АЭС), а потребляется всего 12,6. Но за счет того, что электроэнергия продается на "федеральном" рынке, проблем со сбытом у новых проектов не будет. Поставки первого "экологического электричества" из Ростовской области в общую сеть начались весной текущего года.

В регионе создают первый российский промышленный кластер, объединяющий предприятия по производству оборудования для ветровых электростанций. Как отмечал гендиректор "Агентства инвестиционного развития Ростовской области" Игорь Бураков, это не будет промкластер в привычном понимании - его участники представляют разные коммерческие компании, а производства разбросаны по всей территории области. Регион локализует производство почти всех ключевых узлов и агрегатов для ветростанций и также сможет продавать их по всей России и на экспорт (уже есть предварительные договоренности с соседними странами).