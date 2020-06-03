Росавиация одобрила субсидии авиакомпаниям на 9,5 млрд рублей

Росавиация с 14 мая приняла положительные решения по заявлениям на получение субсидий 18 авиакомпаний на общую сумму 9,454 млрд рублей, сообщили в ведомстве.

"Субсидии предоставлены авиакомпаниям "Аэрофлот", "Россия", "Аврора", "Азимут", "Азур Аэйр", "Ред Вингс", "СмартАвиа", "Уральские авиалинии", "Сибирь", "Азимут", "Северсталь", "АйФлай", "Роял Флайт", "Икар", "Северный ветер", "Авиакомпания "ЮТэйр", "ЮТэйр-вертолетные услуги", "РусЛайн", - говорится в сообщении.

Эти авиакомпании получили субсидии на погашение расходов за коммерческие перевозки, выполненные с февраля по апрель 2020 года, пояснили в Росавиации.

Не менее 60% от предоставленных средств должны быть направлены на компенсацию расходов на оплату труда авиационного персонала, не более 30% - на оплату лизинговых платежей и не более 10% - на оплату стоянки простаивающих воздушных судов. Также часть субсидий может быть направлена на оплату расходов на ведение операционной деятельности и содержание имущества.

Еще на проверке находится заявки 13 авиакомпаний на общую сумму предполагаемых субсидий 238,2 млн руб. Всего в Росавиацию поступило 31 заявление о предоставлении субсидий.

"В период ограничения пассажирских перевозок из-за распространения новой коронавирусной инфекции данная мера государственной поддержки обеспечит продолжение деятельности российских авиакомпаний и сохранение специалистов авиационного персонала", - отметили в Росавиации.