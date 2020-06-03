Россиянам рассказали, как увеличить время работы смартфона

Есть несколько способов продлить время работы смартфона без дополнительной подзарядки - вне зависимости от модели устройства. Об этом агентству "Прайм" рассказал Арсений Щельцин, глава АНО "Цифровые платформы".

Эксперт считает, что помочь может удаление неиспользуемых приложений, которые подключаются к интернету, запрашивают обновления и так далее. Такой шаг позволит прибавить до 10 процентов к времени автономной работы.

Кроме того, имеет смысл ограничить работу приложений в фоновом режиме - мессенджеров, карт, навигаторов, клиентов соцсетей, поисковых сервисов. Это даст прирост на уровне 20-30 процентов, полагает Щельцин.

Еще один способ - отключить системные сервисы, которые не используются - NFC, геолокацию, Bluetooth и снизить яркость экрана.

Наконец, эксперт советует использовать режим энергосбережения и отслеживать выход обновлений - на старых моделях апдейты могут негативно сказываться на времени автономной работы.

Добавим, что многие смартфоны через меню настроек позволяют отследить приложения, наиболее активно расходующие заряд аккумулятора. Не исключено, что их можно удалить или заменить менее "прожорливыми" аналогами.