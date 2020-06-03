Российская нефть дорожает быстрее других

На мировом рынке сложился дефицит сернистой нефти, благодаря чему российская марка Urals продается с премией к североморской Brent. Если страны, участвующие в ОПЕК+, продлят действующие условия сокращения добычи еще на несколько месяцев, то Urals сможет удержать или даже увеличить ценовой отрыв от Brent.

По данным агентства Argus, в Северо-Западной Европе в последнюю неделю мая российская нефть подорожала до 36,7 доллара за баррель. Премия Urals к цене Brent составила 2,3 доллара за баррель. В Средиземноморье стоимость Urals выросла до 37,2 доллара за баррель. Здесь премия к Brent достигла 2,8 доллара за баррель.

Традиционно Urals торгуется с дисконтом к Brent в 2-3 доллара за баррель. Ситуация впервые изменилась в 2019 году после введения санкций США сначала против Ирана, а потом Венесуэлы, которые также производили большие объемы сернистой нефти. Тогда Urals также обогнал в цене Brent, но на короткий период. Возникший дефицит был быстро ликвидирован поставками сернистой нефти из других стран, в том числе из России.

По данным минэнерго, в мае Россия сократила добычу нефти до 8,59 млн баррелей в сутки. Значительная часть снижения производства пришлась на месторождения Поволжья, Урала и Западной Сибири, нефть с которых смешивается в трубопроводе для получения сорта Urals. Снижение добычи привело к сокращению экспорта. В этом году компенсировать выпадающие объемы сернистой нефти оказалось некому. Саудовская Аравия и некоторые другие страны, способные поставить на рынок продукт с нужными характеристиками, как и Россия, участвуют в сделке ОПЕК+. В США и Северном море в основном производится малосернистая нефть. Мощности Канады, где добывается много высокосернистой нефти, ограничены как технически, так и экономически из-за плохой рентабельности производства при котировках барреля ниже 40 долларов.

"Конкретные НПЗ настроены на работу с определенными сортами нефти, и их нехватка может приводить к локальному подъему цен", - сказал аналитик "Финам" Алексей Калачев. Он уточнил, что европейская нефтепереработка начинает восстанавливаться по мере снятия противовирусных карантинов, к тому же дополнительный спрос на российскую нефть в европейских портах формируют покупатели из США и Юго-Восточной Азии.

Спрос на Urals поддержал Китай, куда в первом квартале 2020 года поставили рекордное количество этого сорта нефти - 4 млн тонн, отметил персональный брокер "БКС Брокер" Виктор Щеглов. Он уточнил, что здесь раньше стали открываться города после карантина и уже в марте отгрузки Urals начали восстанавливаться и сейчас продолжают расти.

Если страны ОПЕК+ договорятся о продлении действующих условий сокращения, суммарно в 9,7 млн баррелей в сутки, то на фоне восстановления спроса на нефть в Европе и АТР дефицит сернистой нефти может увеличиться, считает старший аналитик по нефтегазовому сектору центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко. По ее мнению, это поддержит цены Urals на высоком уровне, но испортить ситуацию может вторая волна эпидемии или сильное замедление экономического роста.